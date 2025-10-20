< sekcia Zahraničie
Po krádeži v Louvri vo Francúzsku sprísnia bezpečnostné opatrenia
Po páchateľoch krádeže a po odcudzených šperkoch polícia stále pátra.
Autor TASR
Paríž 20. októbra (TASR) - Francúzsky minister vnútra Laurent Nuňez v pondelok oznámil, že po krádeži šperkov z parížskeho múzea Louvre, ku ktorej došlo počas uplynulého víkendu, sa v okolí kultúrnych inštitúcií vo Francúzsku sprísnia bezpečnostné opatrenia.
Nuňez, bývalý parížsky policajný prefekt, ktorý je vo funkcii ministra vnútra len týždeň, prijal toto rozhodnutie na stretnutí s ministerkou kultúry Rachidou Datiovou. Nuňez teraz adresuje všetkým policajným prefektom pokyny, aby posúdili súčasný stav a v prípade potreby posilnili bezpečnostné opatrenia v okolí kultúrnych inštitúcií vrátane múzeí.
Datiová pripomenula, že ochrana významných múzeí vo Francúzsku bola zanedbávaná celé desaťročia.
„Pred dvoma rokmi požiadal riaditeľ Louvru parížskeho policajného komisára o bezpečnostnú revíziu. Prečo? Pretože múzeá sa musia prispôsobiť novým formám kriminality. Dnes čelíme organizovanému zločinu,“ zdôraznila Datiová.
Na nedostatky v zabezpečení exponátov, ako aj na nevyhovujúce pracovné podmienky upozornil už v júni štrajk zamestnancov Louvru.
Po páchateľoch krádeže a po odcudzených šperkoch polícia stále pátra. Paralelne s tým sa množia otázky, ako sa vôbec mohla takáto trúfalá lúpež odohrať za bieleho dňa a či v nej zohrali úlohu nedostatky v ochrane objektu alebo dokonca pomoc zvnútra.
Podľa vyšetrovateľov páchatelia podnikli vopred premyslené kroky, aby ich akcia pôsobila ako bežné stavebné práce – zaparkovali nákladné auto vybavené zdvíhacou plošinou pri múzeu a v okolí rozmiestnili dopravné kužele. Dvojica podozrivých v reflexných vestách sa následne pomocou plošiny dostala na balkón, kde rozbila okno. Lúpež sa odohrala v nedeľu ráno, keď boli ulice ešte pomerne prázdne, čo znížilo riziko, že si ju niekto všimne.
Úrady uviedli, že neexistuje žiadny náznak, že by na lúpeži spolupracovali zamestnanci múzea, doplnila agentúra DPA.
Ministerstvo kultúry spresnilo, že v čase „mimoriadne rýchlej a násilnej“ lúpeže sa v blízkosti miesta činu nachádzalo päť pracovníkov múzea, ktorí okamžite zasiahli.
„Vďaka profesionalite a rýchlej reakcii personálu Louvru sa zlodejov podarilo odohnať,“ uviedlo ministerstvo. Páchatelia na mieste zanechali časť svojho vybavenia a jeden z ukradnutých predmetov – korunu cisárovnej Eugénie, ktorá je v súčasnosti predmetom expertízy.
Odbory zamestnancov v Louvre vyjadrili obavy o bezpečnosť múzeí, ale jeden z pracovníkov bezpečnostnej služby poukázal na škrty v rozpočte, ktoré sú „na úkor bezpečnosti“.
