Po kráľovskej milosti z väznice Jau v Bahrajne prepúšťajú väzňov

Manáma 6. septembra (TASR) - Z neslávne známej väznice Jau v Bahrajne začali vo štvrtok prepúšťať desiatky väzňov. Deje sa tak v dôsledku kráľovského dekrétu, na základe ktorého bolo omilostených vyše 450 väzňov. Sú medzi nimi aj disidenti, ktorých zadržali počas potlačenia protestov tzv. arabskej jari v roku 2011. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Kráľ Hamad ibn Ísá al-Chalífa udelil milosť celkovo 457 väzňom, aby podporil "sociálnu súdržnosť" a oslávil svojich 25 rokov na tróne, uviedla v stredu večer štátna tlačová agentúra Bahrajnu (BNA). Pred piatimi mesiacmi kráľ omilostil vyše 1500 väzňov.



BNA najnovšie omilostených nemenovala, podľa bahrajnského inštitútu pre práva a demokraciu (BIRD) so sídlom v Británii je však medzi nimi aj zhruba 100 politických väzňov. Inštitút aj preto považuje milosť za "významný krok vpred".



Bahrajn popiera, že by zadržiaval politických väzňov, no podľa AFP od potlačenia tamojších protestov, ku ktorému došlo aj s pomocou ozbrojených síl Saudskej Arábie, zadržali tamojšie úrady desiatky odporcov režimu. S najnovším prepúšťaním sa začalo vo štvrtok.



Vo väznici Jau dochádzalo predtým k demonštráciám aj protestným hladovkám väzňov, ktorí sa búrili proti tvrdým podmienkam. Jednu takú hladovku držali podľa aktivistov vlani 36 dní stovky väzňov, hoci bahrajnské úrady udávajú výrazne nižší počet zapojených.



Aj na to svojej augustovej správe upozornili odborníci na ľudské práva z OSN. Väzňom údajne odopierali lekársku starostlivosť aj pravidelný prístup k jedlu a pitnej vode. Bahrajnská vláda tieto obvinenia popiera.



Bahrajnskí šiiti sa už dlho sťažujú na zlé zaobchádzanie a zneužívanie zo strany vlády, na ktorú dohliada sunnitská kráľovská rodina. Posledné udelenie milosti súvisí podľa AFP práve so snahou Bahrajnu zlepšiť si vzťahy s Iránom vedeným šiitskými duchovnými.