Po krátkom uzavretí vzdušného priestoru nad Sao Paulom obnovili lety
Autor TASR
Sao Paulo 9. apríla (TASR) - Po krátkom uzavretí vzdušného priestoru nad brazílskym mestom Sao Paulo bola prevádzka opätovne obnovená, oznámili prevádzkovatelia tamojších letísk Congonhas a Guarulhos. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Prevádzkovatelia predtým uviedli, že všetky odlety a prílety boli pozastavené pre „elektrickú poruchu“. Letisko Congonhas slúži najmä na vnútroštátne lety a Guarulhos je hlavné medzinárodné letisko Brazílie. Obe patria k najrušnejším v Latinskej Amerike.
Letisko Guarulhos uviedlo, že problém nenastal u nich. Letisko Congonhas tvrdí, že prevádzka bola prerušená približne na hodinu a prijíma opatrenia na zmiernenie dôsledkov.
