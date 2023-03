Po leteckých útokoch USA v Sýrii zahynulo osem proiránskych bojovníkov

Bejrút 24. marca (TASR) - Osem proiránskych bojovníkov prišlo o život vo východnej Sýrii po leteckých útokoch USA. Bola to reakcia na útok dronom, ktorý zabil jedného amerického kontraktora. TASR správu prevzala v piatok z agentúry AFP.



"Americké údery sa zamerali na sklady zbraní v meste Dajr az-Zaur a zabili šesť pro-iránskych bojovníkov," spresnil šéf Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) Rámí Abdul Rahmán. Ďalší dvaja bojovníci boli zabití pri útokoch v púštnej oblasti Majadín a v oblasti Búkamál.



Americký kontraktor zahynul vo štvrtok pri útoku pravdepodobne iránskeho dronu na koaličnú vojenskú základňu na severovýchode Sýrie. Piati ďalší vojaci USA utrpeli zranenia.



Americký minister obrany Lloyd Austin vo štvrtok povedal, že americké útoky boli reakciou na štvrtkový útok a sériu nedávnych útokov proti koaličným silám v Sýrii. Uskutočnili ich skupiny napojené na iránske Revolučné gardy (IRGC).



Austin dal súhlas na letecké útoky na základe nariadenia amerického prezidenta Joe Bidena. Ich cieľom boli zariadenia na východe Sýrie využívané skupinami napojenými na IRGC.



V Sýrii pôsobia stovky amerických vojakov v rámci medzinárodnej koalície, ktorá bojuje proti pozostatkom extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Militantné skupiny proti nim často útočia.



Američania podporujú Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF). Tie sa snažia potlačiť zvyšky IS, ktorý v roku 2019 stratil v Sýrii aj svoju poslednú baštu. Jeho sporadické útoky však stále pokračujú.