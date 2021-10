Po Lukašenkovej kritike v Bielorusku zrušili povinnosť nosiť rúška

Minsk 22. októbra (TASR) - Bieloruské ministerstvo zdravotníctva zrušilo povinné nosenie rúšok, ktoré platilo od 9. októbra. Toto opatrenie predtým kritizoval Západom neuznávaný prezident Alexandr Lukašenko, informovala v piatok agentúra Interfax.



Lukašenko podľa nej na jednej z porád v utorok žiadal, aby sa na občanov Bieloruska nevyvíjal nátlak vo veci nosenia rúšok, zachovávania bezpečných rozstupov a očkovania proti chorobe COVID-19. Chcel, aby to začalo bezvýhradne a okamžite uplatňovať. "Žiadny nátlak na ľudí," zdôraznil Lukašenko.



Následne ministerstvo zdravotníctva na svojom kanáli na sociálnej sieti Telegram zverejnilo vyhlásenie, že "používanie osobných ochranných prostriedkov fyzickými osobami v interiéri budov a pri cestovaní v automobilovej, námornej, leteckej a železničnej doprave - s výnimkou jazdy osobným autom - už nie je povinné".



Lukašenko v stredu vyhlásil, že je pripravený dať sa zaočkovať proti covidu, ale len bieloruskou vakcínou. Tento svoj postoj zdôvodnil tým, že ruský prezident Vladimir Putin sa dal zaočkovať ruskou vakcínou Sputnik V a americký prezident Joe Biden bol zasa očkovaný "pfizerom".



"Z praxe je nám úplne jasné, že očkovaní ľudia chorejú menej, a ak ochorejú, tak sa nič také nedeje. To je klinicky potvrdený fakt," vysvetlil Lukašenko.



Bieloruský minister zdravotníctva Dzmitryj Pinevič informoval, že vakcína bieloruskej výroby bude pripravená na používanie v roku 2023. Dodal, že "splníme všetky kritériá bezpečnosti, dostupnosti a kvality".



"O dva roky budeme mať vlastnú vakcínu, ktorá nám umožní pozerať sa do budúcnosti a bojovať proti pandémiám rôzneho druhu," povedal minister v stredu na medzinárodnej konferencii v Minsku.



Agentúra BelTA v piatok informovala, že prvou dávkou vakcíny proti COVID-19 sa dalo zaočkovať takmer 2,7 milióna Bielorusov, pričom viac ako 2,02 milióna z nich plne zaočkovaných.



V piatok pribudlo v Bielorusku zaregistrovaných 2082 ľudí s potvrdeným ochorením COVID-19. Od vypuknutia epidémie malo pozitívny výsledok testov na covid 582.111 ľudí. Nákaze covidom doteraz v Bielorusku podľahlo 4482 ľudí, dodala BelTA.