Po masakre v Buči vytvorí EÚ s Ukrajinou spoločný vyšetrovací tím

Na snímke mŕtve telo muža leží na zemi počas 39. dňa ruskej invázie na Ukrajinu v nedeľu 3. apríla 2022 v ukrajinskom meste Buča. Foto: TASR/AP

Muž dvíha dvere zakrývajúce otvor do provizórneho otvoru, v ktorom sú podľa miestnych obyvteľov telá civilistov zabitých ruskými silami, ktoré nemohli previezť na cintorín v ukrajinskom meste Bucha v Kyjevskej oblasti počas 39. dňa ruskej invázie na Ukrajinu v nedeľu 3. apríla 2022. Foto: TASR/AP

Brusel 4. apríla (TASR) - Európska únia vytvorí spoločný vyšetrovací tím s Ukrajinou, ktorého úlohou bude zhromažďovať dôkazy a vyšetrovať vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti, ku ktorým došlo počas ruskej invázie. V pondelok poobede to uviedla predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová po telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Informuje spravodajca TASR.Šéfka exekutívy EÚ spresnila, že so Zelenským hovorila o, ktoré boli odhalené v meste Buča a v iných lokalitách, z ktorých sa nedávno stiahli ruské jednotky.uviedla vo vyhlásení Von der Leyenová.Podľa jej slov sa EK s ukrajinskou vládou dohodli na úzkej koordinácii krokov. Výsledkom bude vytvorenie spoločného vyšetrovacieho tímu s Ukrajinou, ktorý má zbierať dôkazy a vyšetrovať vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti.EÚ je pripravená posilniť toto úsilie vyslaním vyšetrovacích tímov do terénu na podporu ukrajinskej prokuratúry. Pripravené pomôcť sú aj Agentúra EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) a Policajný úrad EÚ (Europol).Von der Leyenová vysvetlila, že je potrebnána vyšetrenie takýchto zločinov a dodala, že už prebiehajú rozhovory medzi Eurojustom a Medzinárodným trestným súdom so sídlom v Haagu s cieľom spojiť sily a stať sa súčasťou spoločného vyšetrovacieho tímu. Lebo len koordinovaný prístup ukrajinských orgánov, EÚ, jej členských štátov a agentúr a Medzinárodného trestného súdu umožní zhromažďovanie, analýzu a spracovanie dôkazov čo najúplnejším a najefektívnejším spôsobom.uviedla Von der Leyenová.Hovorca EK Eric Mamer v tejto súvislosti uviedol, že najskôr je potrebné podpísať politickú dohodu s Kyjevom, čo bude úloha pre komisára Reyndersa a ukrajinského generálneho prokurátora.