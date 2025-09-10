< sekcia Zahraničie
Po masívnom výpadku v Berlíne ostalo bez elektriny 20.000 domácností
Spoločnosť Stromnetz Berlin vyzvala obyvateľov, ktorí už majú elektrinu, aby znížili svoju spotrebu, čím pomôžu stabilizovať sieť a umožnia jej pracovníkom pripájať ďalšie domácnosti.
Autor TASR
Berlín 10. septembra (TASR) - Približne 20.000 domácností v juhovýchodnej časti Berlína bolo ešte aj v stredu ráno bez elektriny, oznámil miestny prevádzkovateľ siete Stromnetz Berlin. TASR informuje na základe správy od agentúry DPA.
Po masívnom výpadku, ktorý bol zrejme spôsobený podpaľačským útokom na stožiare vysokého napätia a pred viac než 24 hodinami ochromil dodávky elektriny do približne 50.000 domácností, sa v priebehu noci postupne podarilo pre niektoré odberné miesta dodávky obnoviť.
Spoločnosť Stromnetz Berlin vyzvala obyvateľov, ktorí už majú elektrinu, aby znížili svoju spotrebu, čím pomôžu stabilizovať sieť a umožnia jej pracovníkom pripájať ďalšie domácnosti.
Oprava káblov by mala pokračovať v stredu po výkopových prácach, ktoré prebiehali cez noc, dodávky elektriny však zrejme nebude možné obnoviť v plnom rozsahu skôr než vo štvrtok.
Pri výpadku boli dočasne nedostupné tiesňové linky 110 a 112 a na mnohých školách v postihnutej oblasti v stredu zrušili vyučovanie.
