Po masových protestoch došlo v Hongkongu k zrážkam s políciou

Došlo k zraneniam a zatknutiam.

Hongkong 10. júna (TASR) - Po veľkej demonštrácii v Hongkongu, na ktorej podľa organizátorov viac než milión ľudí v nedeľu protestoval proti plánovanému vydávaniu osôb do Číny, sa v noci na pondelok dostali demonštranti v uliciach do zrážok s políciou. Došlo pri nich k zraneniam a zatknutiam, informovala agentúra DPA.



Po tom, ako sa masový protest v nedeľu večer pokojne skončil, sa niekoľko sto radikálnych demonštrantov okolo polnoci pokúsilo preraziť barikády a vtrhnúť do legislatívnej rady a sídla vlády.



Policajti zasiahli obuškami a paprikovým sprejom proti týmto demonštrantom, z ktorých časť bola zamaskovaná a patrila k študentským skupinám zasadzujúcim sa za nezávislosť osobitnej administratívnej oblasti Číny. Polícia privolala špeciálne jednotky, ktoré protestujúcich po asi pol hodine rozohnali, uviedol hongkonský denník South China Morning Post. Viacerí demonštranti a policajti utrpeli zranenia.



V skorých ranných hodinách sa odohrali ďalšie menšie incidenty aj na iných miestach Hongkongu.



Nedeľňajší pokojný protest bol zameraný proti zmenám v trestnom zákone, ktoré by umožňovali vydať osoby podozrivé zo spáchania trestného činu do Číny. Podľa kritikov nie je tamojší justičný systém nezávislý a nezodpovedá medzinárodným štandardom. Znepokojenie vyjadrili aj obchodné, právne, ľudskoprávne a novinárske organizácie s tým, že navrhované zmeny poškodia povesť Hongkongu v oblasti právnej nezávislosti.



Hongkongská vláda odmietla stiahnuť kontroverzný návrh na vydávanie osôb Číne



Propekinská šéfka hongkonskej exekutívy Carrie Lamová odmietla v pondelok stiahnutie kontroverznej legislatívnej zmeny, ktorá má umožniť vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do Číny. Neustúpila tak tlaku protestov, na ktorých sa v nedeľu zúčastnili obrovské davy ľudí, píše agentúra AFP.



Lamová uviedla, že legislatívna rada prediskutuje návrh podľa plánu v stredu, aj keď oponenti vyhlásili, že ak nebudú ich požiadavky splnené, protesty zintenzívnia.



V nedeľu pochodovalo hongkonskými ulicami podľa organizátorov protestnej demonštrácie viac než milión ľudí. Išlo by tým o najväčšiu demonštráciu od odovzdania Hongkongu Číne - polícia však hovorí o výrazne nižšom počte účastníkov.



Lamovej vláda navrhuje legislatívnu úpravu, ktorá by umožnila vydávanie podozrivých do všetkých jurisdikcií, s ktorými Hongkong dosiaľ nemá príslušnú zmluvu - vrátane pevninskej Číny. Podľa vládnych predstaviteľov je to potrebné, aby sa uzavreli právne medzery a mesto prestalo byť útočiskom utečencov pred zákonom.



Návrhy však vyvolali odpor širokého spektra skupín v Hongkongu. Podľa kritikov nie je justičný systém v Číne nezávislý a nezodpovedá medzinárodným štandardom. Znepokojenie vyjadrili aj obchodné, právne, ľudskoprávne a novinárske organizácie s tým, že navrhované zmeny poškodia povesť Hongkongu v oblasti právnej nezávislosti.



Carrie Lamová (Lin Čeng Jüe-e) poprela, že by ignorovala názory verejnosti, a zdôraznila, že jej vláda počúva kritikov a už urobila ústupky, aby zachovala ochranu slobôd v tejto osobitnej administratívnej oblasti Číny a dodržiavanie ľudských práv v súlade s medzinárodnými normami.



"Nedostala som nijaké pokyny ani mandát od Pekingu na tento návrh zákona," dodala.



Vysokopostavení čínski stranícki lídri návrh podporili, aj keď Peking sa zatiaľ k nedeľňajšej demonštrácii nevyjadril. Čínsky štátny denník China Daily, vychádzajúci v angličtine, však napísal, že protesty v Hongkongu sú dielom "zahraničných síl" a ich účastníkov "obalamutil opozičný tábor a jeho zahraniční spojenci.