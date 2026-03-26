Po Meloniovej výzve odstúpila ministerka cestovného ruchu
Autor TASR
Rím 25. marca (TASR) - Talianska ministerka cestovného ruchu Daniela Santanchová v stredu odstúpila z funkcie. Vyzvala ju na to premiérka Giorgia Meloniová po sérii obvinení z finančných priestupkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Milá Giorgia, na vašu oficiálnu žiadosť týmto rezignujem na funkciu ministerky, ktorú ste mi zverili a ktorú som, ako verím, vykonávala podľa svojich najlepších schopností,“ uviedla vo vyhlásení.
Santanchová je členka Meloniovej strany Bratia Talianska a najprv odstúpenie odmietala. Podľa talianskej ústavy totiž predseda vlády nemôže priamo odvolávať ministrov svojej vlády a môže ich len vyzvať, aby odstúpili. Ministerka však následne uviedla, že končí vo funkcii „na základe žiadosti od líderky strany“ a nechce byť obetným baránkom po neúspešnom referende, „čo určite nebola jej chyba“.
Taliani v nedeľu a pondelok v priamom hlasovaní rozhodovali o ústavnej reforme súdnictva. Voliči však odmietli návrh, ktorý predtým schválili obe komory parlamentu. Rezignáciu šéfky rezortu turizmu pre jej finančné kauzy dlhodobo požadovala aj talianska opozícia.
