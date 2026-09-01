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Po Mladičovej smrti riešia v Bosne tisíce podnetov za jeho oslavovanie
Vlna podnetov nasledovala po smrti odsúdeného vojnového zločinca Ratka Mladiča, ktorý zomrel 27. augusta vo väznici v Haagu, kde si odpykával doživotný trest.
Autor TASR
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Sarajevo 1. septembra (TASR) - Prokuratúra Bosny a Hercegoviny dostala od minulého týždňa tisíce podnetov voči ľuďom podozrivým z trestného činu oslavovania odsúdených vojnových zločincov. Ani jeden z nich však nepodali policajné orgány, uviedla v utorok prokuratúra citovaná agentúrou HINA.
Vlna podnetov nasledovala po smrti odsúdeného vojnového zločinca Ratka Mladiča, ktorý zomrel 27. augusta vo väznici v Haagu, kde si odpykával doživotný trest. Jeho smrť vyvolala v Bosne a Hercegovine množstvo reakcií – nielen jeho oslavovanie, ale aj opätovné odsudzovanie zločinov, za ktoré ho odsúdil Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY).
Politici z radov bosnianskych Srbov vo svojich vyjadreniach vykresľovali Mladiča ako hrdinu a bojovníka za slobodu, pričom ignorovali rozsudok ICTY. K podobným vyjadreniam sa následne pridali ďalší ľudia, ako aj používatelia sociálnych sietí.
Takéto konanie je v priamom rozpore so zákonom Bosny a Hercegoviny, ktorý zakazuje oslavovanie osôb právoplatne odsúdených za vojnové zločiny, udeľovanie vyznamenaní takýmto osobám a popieranie právoplatných súdnych rozsudkov, upozornila HINA.
Prokuratúra v utorok miestnym médiám oznámila, že polícia zatiaľ v súvislosti s príspevkami a vyjadreniami tohto druhu nepodnikla žiadne kroky. Od občanov však dostala „niekoľko tisíc e-mailov“, v ktorých upozorňujú na príspevky alebo komentáre na sociálnych sieťach či v médiách, ktoré považujú za problematické. Rovnaké podnety prišli aj od politických strán či iných subjektov. Prokuratúra avizovala, že prijaté podnety bude analyzovať spolu s políciou.
Zástupcovia Sociálnodemokratickej strany Bosny a Hercegoviny (SDP BiH) napríklad podali 28. augusta na prokuratúre trestné oznámenia na viacerých popredných politikov z Republiky srbskej vrátane Milorada Dodika. Dôvodom boli ich vyjadrenia o Mladičovi, ktoré podľa SDP BiH mohli porušiť ustanovenia trestného zákona Bosny a Hercegoviny.
Dodik v pondelok uviedol, že v súvislosti s príspevkami o Mladičovi má informácie o 55.000 podnetoch. Osobitne ho pobúrilo, že právnym základom týchto podnetov sú zmeny trestného zákona, ktoré v roku 2021 presadil vtedajší vysoký predstaviteľ medzinárodného spoločenstva pre Bosnu a Hercegovinu Valentin Inzko. Ide o novelu, ktorá za oslavovanie vojnových zločincov zaviedla tresty odňatia slobody na tri mesiace až päť rokov.
Podľa Dodika je to ďalší dôkaz, že súd a prokuratúra sa stali „nástrojmi bosnianskej politiky“. Zároveň oznámil, že sa zúčastní na Mladičovom pohrebe.
Od potvrdenia jeho smrti sa v mestách a obciach po celej Republike srbskej konali početné zhromaždenia, na ktorých si ľudia uctili tohto odsúdeného vojnového zločinca. Na niektorých miestach sprístupnili aj kondolenčné knihy.
HINA doplnila, že jediným človekom, ktorý bol zatiaľ právoplatne odsúdený za Mladičovo oslavovanie, je Vojin Pavlovič, vodca marginálnej nacionalistickej organizácie z Bratunca. V roku 2022 dostal trest tri a pol roka väzenia, napísala HINA.
Vlna podnetov nasledovala po smrti odsúdeného vojnového zločinca Ratka Mladiča, ktorý zomrel 27. augusta vo väznici v Haagu, kde si odpykával doživotný trest. Jeho smrť vyvolala v Bosne a Hercegovine množstvo reakcií – nielen jeho oslavovanie, ale aj opätovné odsudzovanie zločinov, za ktoré ho odsúdil Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY).
Politici z radov bosnianskych Srbov vo svojich vyjadreniach vykresľovali Mladiča ako hrdinu a bojovníka za slobodu, pričom ignorovali rozsudok ICTY. K podobným vyjadreniam sa následne pridali ďalší ľudia, ako aj používatelia sociálnych sietí.
Takéto konanie je v priamom rozpore so zákonom Bosny a Hercegoviny, ktorý zakazuje oslavovanie osôb právoplatne odsúdených za vojnové zločiny, udeľovanie vyznamenaní takýmto osobám a popieranie právoplatných súdnych rozsudkov, upozornila HINA.
Prokuratúra v utorok miestnym médiám oznámila, že polícia zatiaľ v súvislosti s príspevkami a vyjadreniami tohto druhu nepodnikla žiadne kroky. Od občanov však dostala „niekoľko tisíc e-mailov“, v ktorých upozorňujú na príspevky alebo komentáre na sociálnych sieťach či v médiách, ktoré považujú za problematické. Rovnaké podnety prišli aj od politických strán či iných subjektov. Prokuratúra avizovala, že prijaté podnety bude analyzovať spolu s políciou.
Zástupcovia Sociálnodemokratickej strany Bosny a Hercegoviny (SDP BiH) napríklad podali 28. augusta na prokuratúre trestné oznámenia na viacerých popredných politikov z Republiky srbskej vrátane Milorada Dodika. Dôvodom boli ich vyjadrenia o Mladičovi, ktoré podľa SDP BiH mohli porušiť ustanovenia trestného zákona Bosny a Hercegoviny.
Dodik v pondelok uviedol, že v súvislosti s príspevkami o Mladičovi má informácie o 55.000 podnetoch. Osobitne ho pobúrilo, že právnym základom týchto podnetov sú zmeny trestného zákona, ktoré v roku 2021 presadil vtedajší vysoký predstaviteľ medzinárodného spoločenstva pre Bosnu a Hercegovinu Valentin Inzko. Ide o novelu, ktorá za oslavovanie vojnových zločincov zaviedla tresty odňatia slobody na tri mesiace až päť rokov.
Podľa Dodika je to ďalší dôkaz, že súd a prokuratúra sa stali „nástrojmi bosnianskej politiky“. Zároveň oznámil, že sa zúčastní na Mladičovom pohrebe.
Od potvrdenia jeho smrti sa v mestách a obciach po celej Republike srbskej konali početné zhromaždenia, na ktorých si ľudia uctili tohto odsúdeného vojnového zločinca. Na niektorých miestach sprístupnili aj kondolenčné knihy.
HINA doplnila, že jediným človekom, ktorý bol zatiaľ právoplatne odsúdený za Mladičovo oslavovanie, je Vojin Pavlovič, vodca marginálnej nacionalistickej organizácie z Bratunca. V roku 2022 dostal trest tri a pol roka väzenia, napísala HINA.