Po nahlásení bomby museli evakuovať zariadenie na spracovanie plynu

Oslo 13. októbra (TASR) - Nórske úrady museli vo štvrtok evakuovať jedno z tamojších najväčších zariadení na spracovanie plynu po tom, čo tam neznámy páchateľ nahlásil bombu. Polícia neskôr vyhodnotila oznámenie o výbušnine ako falošné. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Zariadenie na spracovanie plynu Nyhamna sa nachádza približne 375 kilometrov severozápadne od Osla a prevádzkuje ho nórska pobočka spoločnosti Shell.



Nórska polícia podľa vlastných slov páchateľa poznala, keďže v minulosti sa už o podobné činy pokúsil. Incident však bude predmetom ďalšieho vyšetrovania.



Po preverení bezpečnosti prevádzkovateľ zariadenia Nyhamna oznámil, že pracovníci sa môžu do zariadenia opäť vrátiť a obnoviť produkciu.



Incident sa odohral v období, keď sa Nórsko snaží posilniť svoju kľúčovú energetickú a digitálnu infraštruktúru po tom, čo po výbuchoch na plynovodoch Nord Stream 1 a 2 v Baltskom mori začal unikať plyn.



Tieto výbuchy a úniky sa udiali v medzinárodných vodách medzi Švédskom a Dánskom, no v rámci ich výlučných ekonomických zón. Poškodené potrubia uvoľnili do atmosféry veľké množstvo metánu, ktorý pre životné prostredie veľmi nebezpečný.