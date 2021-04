Po nákaze alebo očkovaní má protilátky zrejme vyše polovica Britov

Londýn 28. apríla (TASR) - Viac ako polovica ľudí v Spojenom kráľovstve už pravdepodobne má protilátky proti ochoreniu COVID-19, ktoré získali buď prekonaním tejto nákazy, alebo očkovaním. Ukázali to testy vykonané Úradom pre národnú štatistiku (ONS), na ktorý sa odvolala agentúra PA Media a denník The Guardian.



Štúdia sa vykonáva na základe odobratia krvi reprezentatívnej vzorke ľudí po celom Spojenom kráľovstve, aby sa odhadlo, aký podiel z celého obyvateľstva má protilátky. Štúdia nezahŕňa pacientov v zariadeniach, ako sú nemocnice či opatrovateľské domovy.



Do 11. apríla malo na základe týchto výsledkov v Anglicku protilátky odhadom 68,3 percent ľudí, vo Walese 61 percent, v Severnom Írsku 62,5 percent a v Škótsku 57,8 percent.



Po infikovaní alebo očkovaní trvá približne dva až tri týždne, kým si ľudské telo vytvorí dostatok protilátok, aby bol organizmus v prípade opätovnej nákazy schopný vyrovnať sa s vírusom.



Protilátky potom zostávajú v krvi na nízkych úrovniach, aj keď ich hladiny môžu časom klesnúť natoľko, že ich už testy nedokážu zachytiť.



Údaje ONS odrážajú prebiehajúce masové očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v Spojenom kráľovstve, a to najmä zvyšujúce sa množstvo ľudí zaočkovaných oboma dávkami protikoronavírusovej vakcíny, ktoré sú potrebné na zaistenie optimálnej ochrany pred nákazou.



Zatiaľ čo začiatkom marca mala pozitívny test pri meraní protilátok zhruba tretina Britov, do 14. marca ich bola už približne polovica.



Zatiaľ nie je úplne známe, ako dlho, či už po očkovaní alebo prekonaní nákazy koronavirusom, zostáva v krvi zistiteľná hladina protilátok. Vedcom sa zatiaľ nepodarilo prísť ani na to, ako zistiteľné hladiny protilátok v krvi ovplyvňujú pravdepodobnosť infikovania koronavírusom.