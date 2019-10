Po náleze 39 tiel hlásia stratu príbuzných ďalšie vietnamské rodiny

Hanoj 26. októbra (TASR) - Ďalšie vietnamské rodiny prišli v sobotu s informáciou, že medzi 39 mŕtvymi telami, ktoré sa našli v návese kamióna v priemyselnom parku v anglickom grófstve Essex, boli možno aj ich príbuzní. Informovala o tom agentúra AP.



Polícia v Essexe najprv vyhlásila, že všetky obete sú čínski občania. V piatok však britské médiá priniesli informáciu, že prinajmenšom tri obete — dve ženy a jeden muž — by mohli pochádzať z Vietnamu.



Predstaviteľ organizácie VietHome združujúcej vietnamskú komunitu so sídlom v Británii uviedol, že organizácia poslala polícii fotografie takmer 20 ľudí, ktorých od nájdenia tiel v kamióne nahlásili ako nezvestných.



Jedným z nezvestných Vietnamcov je 20-ročný Nguyen Dinh Luong. Jeho otec pre AP uviedol, že so synom sa nemôže skontaktovať už od minulého týždňa, keď svojmu otcovi povedal, že sa pripojí v Paríži ku skupine, ktorá sa snaží dostať do Anglicka. Vietnamské veľvyslanectvo v Londýne v piatok oznámilo, že ho kontaktovala vietnamská rodina, ktorých dcéra je taktiež od nálezu tiel nezvestná.



Spravodajská stanica BBC zase informovala, že bola v kontakte so šiestimi vietnamskými rodinami, ktorí požiadali o pomoc s pátraním po stratených príbuzných. Polícia pátra aj po 26-ročnej Tra My, ktorá pred smrťou posielala svojej matke esemesky.



Čína zatiaľ nepotvrdila, že obete v kamióne sú jej občania. Čínske veľvyslanectvo v Londýne v piatok uviedlo, že do Essexu vyslalo tím, ktorý sa stretol s predstaviteľmi tamojšej polície.



Ešte v stredu zatkla polícia na mieste činu v meste Grays vodiča kamióna, 25-ročného Mo Robinsona zo severoírskeho grófstva Armagh, ktorý je podozrivý z vraždy. V piatok zatkli 38-ročného muža a 38-ročnú ženu pochádzajúcich z mesta Warrington v grófstve Cheshire.



Štvrtou zadržanou osobou je 48-ročný muž, ktorý je podozrivý zo sprisahania s cieľom pašovania ľudí, ako aj zo zabitia.



Kamión, v ktorom sa neskôr našlo 39 tiel, bol trajektom dopravený z belgického mesta Zeebrugge do anglického Purfleetu, kam dorazil približne o polnoci. Zatiaľ nie je jasné, kde a kedy boli obete do kamiónu naložené.



Políciu a záchrannú službu privolali do priemyselného parku Waterglade v meste Grays v stredu približne o 02.40 h SELČ. Všetkých 39 osôb vyhlásili na mieste za mŕtve.