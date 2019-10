Po náleze 39 tiel pátra polícia po dvoch bratoch zo Severného Írska

Londýn 29. októbra (TASR) - Britská polícia pátra v súvislosti s vyšetrovaním úmrtia 39 ľudí, ktorých našli mŕtvych minulý týždeň v návese kamióna v anglickom grófstve Essex, po dvoch bratoch zo Severného Írska. Informovala o tom v utorok agentúra AP.



Polícia pátra po 40-ročnom Ronanovi Hughesovi a jeho 34-ročnom bratovi Christopherovi Hughesovi. Obaja muži pochádzajú z mesta Armagh v Severnom Írsku a majú prepojenia na Írsko. Oboch mužov hľadajú v súvislosti s podozrením so zabitia a obchodovania s ľuďmi.



Detektív Stuart Hooper z essexskej polície uviedol, že objavenie bratov Hughesovcov "je pre vyšetrovanie kľúčové".



Vodiča kamióna, 25-ročného Mauricea Robinsona zo Severného Írska, obvinili v súvislosti s kauzou zo zabitia v 39 prípadoch, zo sprisahania s cieľom obchodovania s ľuďmi, zo sprisahania s cieľom napomáhať nelegálnej migrácii a z prania špinavých peňazí.



Na Robinsona zároveň uvalili väzbu do 25. novembra, keď je v pláne pojednávanie na londýnskom trestnom súde Old Bailey.



Telá 39 osôb objavili v stredu vo vychladenom kontajnerovom návese kamióna v priemyselnom parku Waterglade v meste Grays v grófstve Essex, neďaleko Londýna.



Miestna polícia najprv vyhlásila, že všetky obete sú čínski občania. V piatok však britské médiá priniesli informáciu, že prinajmenšom tri obete — dve ženy a jeden muž — by mohli pochádzať z Vietnamu. U mnohých obetí sa nenašli doklady totožnosti, čo sťažuje ich identifikáciu. Vietnam v pondelok informoval, že dostal od britských úradov dokumenty o štyroch osobách nájdených v návese kamióna. Dokumenty by mali pomôcť pri identifikácii obetí.