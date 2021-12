Po náleze bezhlavého mužského tela zadržali spolubývajúceho obete

Paríž 27. decembra (TASR) - Francúzska polícia zadržala a vzala do väzby muža podozrivého v súvislosti s nedávnym nálezom bezhlavého mužského tela. Ako informovali francúzske médiá, muž zadržaný ešte 25. decembra sa k vražde priznal.



Uviedol, že k nej došlo na Štedrý deň, keď sa dostal do potýčky so spolubývajúcim. Podľa médií podozrivý muž svojho spolubývajúceho niekoľkokrát bodol nožom. Potom údajne chcel jeho telo rozrezať a jeho časti zakopať na poli.



Obeťou asi 50-ročného útočníka je "31-ročný muž, ktorý je súdom známy z dopravných priestupkov a krádeží," uviedla v sobotu vo vyhlásení dočasná prokurátorka mesta Montauban Anne Gaullierová.



Zohavené telo muža našli náhodní okoloidúci 24. decembra. Hlava bola nájdená neskôr asi sto metrov od miesta činu v igelitovom vrecku. "V ten istý večer sa našli dve oddelené predlaktia," uvádza sa v tlačovej správe prokuratúry.



Polícia a prokuratúra vedú v kauze stíhanie pre podozrenie z vraždy a "narušenia integrity mŕtveho tela".