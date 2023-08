Po náleze bomby v Düsseldorfe evakuovali 13.000 ľudí, zneškodnili ju

Düsseldorf 8. augusta (TASR) - Zhruba 13.000 ľudí sa mohlo bezpečne vrátiť do svojich domovov v meste Düsseldorf na západe Nemecka po tom, čo tam v utorkových skorých ranných hodinách úspešne zneškodnili bombu pochádzajúcu z čias druhej svetovej vojny, oznámili miestne úrady. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Obyvateľov evakuovali v okruhu 500 metrov od nálezu bomby americkej výroby, ktorú objavili pri stavebných prácach neďaleko zoologickej záhrady v Düsseldorfe. Evakuované osoby previezli do dočasného ubytovania, zriadeného v školách mimo zóny ohrozenia.



Úspešné zneškodnenie viac než 500-kilogramovej bomby oznámil tím pyrotechnikov o 02.45 h SELČ nadránom. Polícia následne odvolala aj obmedzenia v autobusovej a železničnej doprave v dotknutej časti Düsseldorfu, hlavného mesta spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko, píše DPA.



Povrch v nemeckých mestách je aj 78 rokov po skončení druhej svetovej vojny plný nevybuchnutej munície, ktorú pravidelne objavujú najmä počas stavebných prác, pripomína AFP. Väčšinu tejto munície zneškodnia na to určení experti bez incidentov.



V roku 2017 si napríklad nález bomby vážiacej takmer jeden a pol tony vo Frankfurte nad Mohanom vynútil evakuáciu až 65.000 ľudí. V decembri 2021 explodovala bomba pochádzajúca z čias druhej svetovej vojny na stavenisku blízko stanice v bavorskej metropole Mníchov. Zranenia vtedy utrpeli štyria ľudia a došlo aj k narušeniu železničnej dopravy.