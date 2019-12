Centrum pre mladých migrantov v Madride evakuovali kvôli granátu

Madrid 4. decembra (TASR) - Prijímacie centrum pre maloletých migrantov v Madride evakuovali v stredu po tom, čo polícia v jeho areáli objavila ručný granát. Informovala o agentúra AFP s odvolaním na vyhlásenie hovorcu madridskej polície.



Hovorca uviedol, že na pozemku centra objavili ráno v igelitovej taške "cvičný granát" obsahujúci malé množstvo výbušniny. "Zdá sa, že to sem mohlo byť hodené z vonka," povedal ďalej hovorca. Dodal, že centrum po náleze okamžite evakuovali, pričom na miesto privolali pyrotechnikov, ktorí granát zneškodnili kontrolovaným výbuchom.



Centrum leží na severovýchode Madridu v štvrti Hortaleza a je obývané prevažne mladými maloletými prisťahovalcami. Mnohým miestnym obyvateľom sa zdá, že je preľudnené, píše AFP.



V novembri sa centrum dostalo počas intenzívnej predvolebnej kampane do centra pozornosti španielskych médií. Šéf krajne pravicovej strany Vox Santiago Abascal totiž počas televíznej debaty uviedol, že práve pre prítomnosť tohto zariadenia vzrástla kriminalita v štvrti Hortaleza, kde žije aj on sám.



Ľudskoprávny aktivista a člen Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE) Francisco Fernández Marugán vydal krátko po Abascalových slovách vyhlásenie, v ktorom kritizoval tých, čo "xenofóbnymi a rasistickými" odkazmi spájajú mladých migrantov s kriminalitou. Poukázal na to, že práve takáto rétorika môže viesť k ospravedlňovaniu násilia voči mladým migrantom.



AFP pripomína, že protiimigračná rétorika útočiaca obzvlášť na maloletých migrantov je kľúčovým aspektom politiky strany Vox, ktorú jej oponenti obviňujú z falšovania a manipulovania s dátami s cieľom poukazovať na prepojenie medzi nelegálnou migráciou a kriminalitou v mestách.



V parlamentných voľbách z 10. novembra síce opäť zvíťazila Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE), významný úspech však zaznamenala práve aj strana Vox, ktorá skončila na treťom mieste. Výsledky už štvrtých parlamentných volieb v Španielsku za uplynulé štyri roky pritom nevyriešili politický pat v krajine, pretože žiadny politický tábor nezískal absolútnu väčšinu.



Víťazná PSOE sa na vytvorení koalície dosiaľ v zásade dohodla s krajne ľavicovým zoskupením Spoločne môžeme (UP), s ktorým by mala v 350-člennom parlamente 155 kresiel. K vládnutiu a dosiahnutiu väčšiny 176 mandátov však bude potrebovať aj podporu ďalších parlamentných strán.