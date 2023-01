Po náleze zásielky kontaminovanej uránom zatkli britského podnikateľa

Londýn 16. januára (TASR) — Britského podnikateľa zatkla polícia v sobotu v anglickom grófstve Cheshire na základe paragrafu 9 zákona o terorizme z roku 2006. Urobila tak v súvislosti s údajným pokusom o dovoz rádioaktívneho uránu do Spojeného kráľovstva. TASR správu prevzala z agentúry PA Media a denníka Telegraph.



Zatknutie na základe paragrafu 9 zákona o terorizme je veľmi zriedkavé, píše Telegraph. Podľa PA Media muža, ktorého identita nie je známa, po vypočutí prepustili na kauciu do apríla.



Muža-šesťdesiatnika zatkli po tom, ako sa 29. decembra na letisku Heathrow v zásielke kovového šrotu našli počas rutinnej kontroly pomocou sofistikovaného skenovacieho zariadenia stopy uránu. Zásielka podľa novín The Sun pochádzala z Pakistanu a bola určená pre firmu registrovanú v Iráne so sídlom v Británii, kam sa dostala na palube lietadla spoločnosti Oman Air.



Podľa policajných zdrojov, na ktoré sa odvoláva Telegraph, sa stopy uránu zistili na kovových tyčiach. Je však pravdepodobné, že tyče boli kontaminované náhodne a nie ako súčasť teroristického sprisahania, by ktoré predstavovalo hrozbu pre Spojené kráľovstvo.



Potvrdil to v nedeľu aj Richard Smith, šéf protiteroristického oddelenia Metropolitnej polície. "Aby bolo jasné — napriek tomuto zatknutiu a na základe toho, čo v súčasnosti vieme, tento incident stále nevyzerá byť spojený s priamou hrozbou pre verejnosť. Detektívi však pokračujú vo vyšetrovaní, aby sa uistili, že je to naozaj tak," konštatoval Smith.