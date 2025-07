Po náraze auta do autobusovej zastávky sa zranilo osem ľudí

Jeruzalem 24. júla (TASR) - Najmenej osem ľudí sa zranilo po tom, čo do autobusovej zastávky v izraelskom meste Kfar Jona úmyselne narazilo auto. Páchateľ z miesta činu ušiel, auto opustil a v súčasnosti po ňom pátra polícia pomocou helikoptér aj psov. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a portálu Times of Israel.



Podľa záchranárov z Červenej Dávidovej hviezdy vyviazli zo zrážky piati ľudia zo strednými poraneniami a traja sú zranení ľahko. Previezli ich do neďalekých nemocníc.



Miesto nehody je uzavreté a kriminalisti aktuálne prehľadávajú miesto nehody, uviedol fotograf agentúry AFP.



Motív útočníka je zatiaľ nejasný, avšak francúzska agentúra pripomína, že od začiatku vojny v Pásme Gazy dochádza v Izraeli a na okupovanom Západnom brehu Jordánu k násilnostiam.



V marci tohto roka zomrel mladík, keď podľa polície auto riadené Palestínčanom úmyselne vrazilo do civilistov na autobusovej zastávke v severnom Izraeli. Podľa AFP od začiatku vojny pri útokoch Palestínčanov zahynulo v Izraeli 32 ľudí.