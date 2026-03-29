Nedela 29. marec 2026
Po náraze auta do chodcov v meste Derby polícia hlási sedem zranených

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Autor TASR
Londýn 29. marca (TASR) - Muž, ktorý v sobotu večer v britskom meste Derby ležiacom severne od Birminghamu vrazil do skupiny ľudí, je podozrivý z pokusu o vraždu, spôsobenia vážnych zranení nebezpečnou jazdou a úmyselného ublíženia na zdraví. Vyšetrovanie okolností incidentu pokračuje. Motív konania muža, ktorý je vo väzbe, zatiaľ nie je známy.

Ako podľa agentúry AFP informovala v nedeľu britská polícia, pri incidente bolo zranených sedem ľudí. Ich zranenia sú vážne, ale nie život ohrozujúce. Polícia zároveň dôrazne odmietla špekulácie šíriace sa na internete, že incident si vyžiadal obete na životoch.

Podľa polície podozrivý muž je pôvodom z Indie. Britské úrady v poslednom období zverejňujú informácie o pôvode páchateľov aj v reakcii na dezinformácie, ktoré sa šírili napríklad po útoku nožom v Southporte v roku 2024 a prispeli k protiimigračným nepokojom.
