Po náraze nákladnej lode do mosta zahynuli najmenej dvaja ľudia

Peking 22. februára (TASR) - Prinajmenej dvaja ľudia prišli o život a ďalší traja sú nezvestní po nehode nákladnej lode, ktorá narazila vo štvrtok ráno do mosta v provincii Kuang-tung na juhu Číny. Most sa čiastočne zrútil. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Miestny úrad pre námornú dopravu uviedol, že po zrážke sa z mosta do vody alebo na samotnú nákladnú loď zrútilo päť vozidiel vrátane motorky.



Kontajnerová loď sa plavila medzi mestami Fo-šan a Kanton, keď okolo 05.30 h ráno miestneho času (v stredu 22.30 h SEČ) narazila do mostných pilierov. Dvoch ľudí sa podarilo zachrániť, zatiaľ čo dvaja ďalší prišli o život a traja sú nezvestní. Jeden člen posádky nákladnej lode utrpel ľahké zranenia.



Námorný úrad informoval, že príčina nehody sa vyšetruje, pričom na mieste naďalej pokračuje záchranná akcia.