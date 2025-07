Po náraze vozidla do davu v Los Angeles utrpelo zranenia 28 ľudí

Los Angeles 19. júla (TASR) - Najmenej 28 ľudí utrpelo v sobotu zranenia po náraze vozidla do davu ľudí v štvrti East Hollywood v americkom meste Los Angeles, uviedli tamojšie záchranné zložky. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.



Losangeleskí hasiči spresnili, že traja zranení sú v kritickom stave, stav šiestich osôb je vážny a 19 ľudí utrpelo ľahšie zranenia.



K incidentu došlo v sobotu približne o druhej hodine nadránom miestneho času (11.00 h SELČ) na ulici Santa Monica Boulevard, ktorá je hlavnou dopravnou tepnou v okrese Los Angeles a predstavuje koniec historickej pôvodnej medzištátnej diaľnice Route 66, ktorá sa spomína v hudbe i kinematografii.



Miestne médiá tiež priniesli informáciu, podľa ktorej s incidentom súvisí aj streľba pred miestnym hudobným klubom The Vermont Hollywood.



Na záberoch z miesta nehody bolo vidieť tmavosivé vozidlo s ťažko poškodenou prednou časťou a troskami roztrúsenými po ceste.



Podľa hovorcu losangeleských hasičov Adama Van Gerpena vozidlo najprv narazilo do stánku s tacos a potom vrazilo do davu s veľkým počtom ľudí pred nočným klubom, uviedla stanica Sky News. „Zjavne tam bolo vozidlo, v ktorom sa nachádzala osoba, čo stratila vedomie,“ povedal. „Máme správy, že jeden z pacientov mal strelné poranenie,“ dodal.



Seržant Travis Ward, veliteľ centrálnej dopravnej hliadky na policajnom oddelení v Los Angeles, uviedol, že je ešte priskoro povedať, či išlo o úmysel alebo nehodu, a že vyšetrovanie incidentu stále prebieha.