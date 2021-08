Po násilnostiach v Berlíne zakázali tri protesty proti reštrikciám

Berlín 2. augusta (TASR) - Predstavitelia nemeckej metropoly Berlín zakázali tri demonštrácie proti epidemiologickým obmedzeniam naplánované na pondelok po tom, čo došlo na obdobných víkendových protestoch k násilnostiam. Oznámila to v pondelok berlínska polícia, informuje agentúra DPA.



Zákaz sa týka dvoch plánovaných pochodov pozdĺž Ulice 17. júna vedúcej popri parku Tiergarten s mottom "Rok slobody a mieru", na ktorom sa malo podľa organizátorov zúčastniť až 10.000 ľudí a tiež zhromaždenia na námestí Potsdamer Platz s heslom "Slobodný život, slobodná láska", kde sa očakávala účasť 1000 osôb.



V nedeľu zomrel po prevoze do nemocnice 49-ročný demonštrant, ktorý skolaboval počas toho, ako si policajti zapisovali jeho údaje. Muž sa sťažoval na pálenie v ramene a na hrudi. Následne mu podali prvú pomoc a privolali záchranku. V pondelok má byť vykonaná pitva, ktorá určí príčinu jeho smrti. Vyšetrovanie tohto prípadu prevzala štátna prokuratúra.



V centrálnej berlínskej štvrti Mitte protestovali v nedeľu napriek zákazu súdu proti pandemických opatreniam vlády tisíce ľudí. Policajti na viacerých protestoch s účasťou do 5000 demonštrantov zatkli či dočasne zadržali takmer 600 ľudí.



Mnohí z protestujúcich patrili k hnutiu Querdenken (Nekonvenčné myslenie), ktoré tvoria popierači covidu, pravicoví aktivisti a antivaxeri. Policajná hovorkyňa uviedla, že presný počet zranených demonštrantov i členov poriadkových síl zatiaľ nie je známy. Medzi zranenými bol aj šéf Nemeckej únie novinárov (DJU) Jörg Reichel, ktorého protestujúci podľa denníka Der Tagesspiegel zhodili z bicykla, zbili a kopali doňho.



Na priebeh protestov dohliadalo približne 2200 policajtov, ktorí mali v centre Tiergarten pri Víťaznom stĺpe k dispozícii i vodné delo. Protestné akcie monitorovali aj pomocou vrtuľníkov.