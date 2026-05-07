Po návrate do Austrálie zadržali tri ženy podozrivé z napojenia na IS
Austrálska federálna polícia i politici vopred avizovali, že niektorým zo žien po návrate hrozí trestné stíhanie.
Autor TASR
Melbourne 7. mája (TASR) - Austrálske úrady zadržali tri zo skupiny žien, ktoré sa vo štvrtok vrátili zo Sýrie, kam pred rokmi odcestovali s cieľom podporovať bojovníkov skupiny Islamský štát (IS).
Ako spresnila agentúra AFP, krátko po prílete na letiská v Sydney a Melbourne boli zadržané tri ženy vo veku 31, 32 a 53 rokov. Štvrtú ženu, ktorá cestovala spolu s touto skupinou, polícia nezadržala.
Ženám sa spolu s ich deťmi – všetci sú austrálskymi občanmi – podarilo dostať zo sýrskeho utečeneckého tábora, kde boli internovaní od pádu IS a jeho kalifátu vyhláseného svojho času na časti územia Sýrie a Iraku.
Austrálska federálna polícia i politici vopred avizovali, že niektorým zo žien po návrate hrozí trestné stíhanie: mohlo by ísť o vznesenie obvinení z terorizmu, vycestovania do zakázanej oblasti a dokonca aj účasti na „obchodovaní s otrokmi“.
Keď sa IS začiatkom 10. rokov 21. storočia stal známou a vplyvnou organizáciou, boli na Blízky východ vylákané stovky žien zo západných krajín - v mnohých prípadoch šlo o partnerky mužov, ktorí sa do IS prihlásili ako džihádistickí bojovníci. Časť Austrálčaniek takto odišla do Sýrie v rokoch 2012-16. Po páde kalifátu v roku 2019 boli viaceré z nich zadržiavané v táboroch na severe Sýrie, kým niektoré sa už medzičasom vrátili domov.
Najznámejším z týchto zariadení je tábor al-Húl pri hranici s Irakom, kde boli sústredení príbuzní bojovníkov IS zajatých počas operácií proti skupine. Po zmenách bezpečnostnej situácie v roku 2026 zostáva v severovýchodnej Sýrii menej než tisíc rodín spojených s IS.
Austrália, Kanada, Spojené kráľovstvo a ďalšie krajiny stále váhajú, ako zaobchádzať s občanmi, ktorí v týchto táboroch uviazli po rozpade IS - obávajú sa totiž možnej radikalizácie moslimských komunít či zločinnosti.
