Po návrate do Británie z 33 rizikových krajín bude povinná karanténa

Londýn 9. februára (TASR) - Cestujúcim do Británie, ktorí pri vstupe do krajiny zataja, že boli v jednej z 33 krajín zaradených vládou v súvislosti s pandémiou koronavírusu na tzv. červený zoznam, bude hroziť väzenie až do desiatich rokov. Oznámil to v utorok britský minister zdravotníctva Matt Hancock, informovala agentúra DPA.



"Tieto opatrenia nadobudnú účinnosť budúci týždeň," povedal Hancock. "Nebudem sa ospravedlňovať za to, že ide o prísne opatrenia, pretože riešime jednu z najväčších hrozieb verejného zdravia, akej sme doteraz ako národ čelili," dodal.



Ľudia, ktorí budú po návrate zo zahraničia klamať pri vyplňovaní príslušného cestovného formulára, budú čeliť trestu odňatia slobody na maximálne desať rokov. Na tzv. červenom zozname britskej vlády figurujú napríklad Argentína, Juhoafrická republika či Zimbabwe.



Pasažieri z 33 vysoko rizikových oblastí vrátane niektorých krajín Južnej Ameriky či južných častí Afriky budú musieť od 15. februára podstúpiť desaťdňovú karanténu v hoteli a absolvovať tri testy na nový koronavírus.



Hancock poslancom britského parlamentu povedal, že výška nákladov za karanténne ubytovanie v hoteloch bude 1750 libier (1992 eur) a ľudia si to budú musieť zaplatiť sami, píše stanica Sky News. Vláda na tieto účely zatiaľ rezervovala 4600 izieb v 16 hoteloch v krajine.



Briti si budú musieť hotelovú izbu objednať pred návratom do vlasti. Uvedená suma bude zahŕňať aj testovanie na koronavírus či cestu medzi letiskom a hotelom. Za nedodržanie karantény bude hroziť pokuta do výšky 10.000 libier (11.385 eur). Pasažieri medzinárodných letov, ktorí neabsolvujú povinný test, môžu dostať pokutu 1000 libier (1138 eur) a tým, čo sa vyhnú druhému testu, hrozí pokuta 2000 libier (2277 eur).



Osoby prichádzajúce z iných krajín než z 33 najviac rizikových, budú môcť karanténu podstúpiť doma.



Cestujúci prichádzajúci do Británie sa budú musieť od budúceho pondelka preukázať negatívnym testom nie starším ako 72 hodín a následne sa podrobiť ďalším dvom PCR testom - na druhý a na ôsmy deň svojej izolácie.



Vláda opatrenia sprísnila pre obavy z nových variantov koronavírusu, ktoré sa objavili v zahraničí a sú zrejme odolnejšie voči vakcínam. Minister Hancock zdôraznil, že reagovať na nové mutácie hneď ako sa objavia, je v dlhodobom horizonte kľúčovou úlohou pri ochrane pred nákazou.