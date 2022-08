Po návšteve Machu Picchu zomreli pri nehode minibusu štyria turisti

Lima 23. augusta (TASR) - Štyria turisti prišli v nedeľu večer v Peru o život a 16 utrpelo zranenia, keď sa minibus, v ktorom sa vracali z návštevy svetoznámej pamiatky Machu Picchu, zrútil do viac ako 100 metrov hlbokej rokliny. V pondelok to oznámili miestne úrady, informuje agentúra AFP.



Dve obete boli turisti z Kolumbie, zvyšné dve zatiaľ neboli identifikované, uviedla vláda regiónu Cusco, kde sa ruiny starobylého inkského mesta nachádzajú.



Medzi zranenými sú štyria Francúzi, dvaja Gréci, dvaja Izraelčania, dvaja Kanaďania, dvaja Argentínčania, dvaja Peruánci, jeden občan Dánska a jedna dosiaľ neidentifikovaná osoba.



Komplex Machu Picchu, ktorý bol vyhlásený za lokalitu Svetového dedičstva UNESCO, je hlavnou turistikou atrakciou Peru. K nehode došlo asi 100 kilometrov od mesta Cusco, ktoré je hlavným východiskom pre mnohých návštevníkov smerujúcich do Machu Picchu ležiaceho vysoko v Andách. Túto pamiatku z 15. storočia denne navštívi okolo 5000 turistov.



Peruánsky minister pre cestovný ruch Roberto Sánchez uviedol, že v čase nehody bola v oblasti hmla. Dodal, že niektorých zranených turistov čoskoro letecky prevezú do peruánskej metropoly Lima.



AFP pripomína, že k nehodám na cestách v Peru dochádza často. Príčinou býva zväčša zlý stav vozovky, chýbajúce dopravné značky, prekračovanie rýchlosti a nedostatočná kontrola zo strany polície.



Pred troma týždňami zahynulo 16 ľudí pri nehode minibusu, ktorý sa zrútil do rokliny v peruánskom regióne Junín.