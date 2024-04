Po nehode 2 japonských vrtuľníkov je jeden mŕtvy a sedem nezvestných

Tokio 21. apríla (TASR) - Jeden človek zahynul a sedem ďalších ľudí je nezvestných po neskorej večernej nehode zo soboty, keď sa dva japonské vojenské vrtuľníky evidentne zrazili a potom spadli do mora. Informovali o tom v nedeľu predstavitelia armády. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



Hovorca japonských obranných síl (SDF) v sobotu neskoro večer nehodu pre AFP potvrdil a uviedol, že jedného človeka zachránili, ale neskôr ho vyhlásili za mŕtveho.



Minister obrany Minoru Kihara vtedy povedal, že záchranári "spozorovali časti vrtuľníkov v mori a sme presvedčení, že sa oba vrtuľníky zrazili". Kihara novinárom dodal: "V tomto bode je príčina neznáma, ale najprv sa zo všetkých síl snažíme zachrániť životy."



O niekoľko hodín Kihara novinárom uviedol, že člena posádky, ktorého zachránili, "vyhlásili za mŕtveho".



Takisto povedal, že ministerstvo "objavilo letové záznamníky na miestach blízko seba", a tak je "vysoká možnosť, že sa obe helikoptéry zrazili".



Oba vrtuľníky sa podľa predstaviteľov zrejme zrazili počas nočného výcviku počítania ponoriek pri súostroví Izu v Tichom oceáne.



Prebieha analýza letových záznamníkov a predstavitelia armády vypočúvajú posádku tretieho vrtuľníka, ktorý sa tiež zúčastnil na cvičení, ale do nehody nebol zapojený, uviedol novinárom náčelník štábu námorných obranných síl Rjo Sakai.



Komunikácia s jedným vrtuľníkom sa podľa televízie NHK prerušila o 22.38 h miestneho času (15.38 h SELČ) pri ostrove Torišima a o minútu neskôr dostali z vrtuľníka núdzový signál.



Približne o 25 minút neskôr, okolo 23.04 h miestneho času, si armáda uvedomila, že sa v tej istej oblasti prerušila aj komunikácia s druhým vrtuľníkom.



Japonsko posilňuje výdavky na obranu a prehlbuje spoluprácu so Spojenými štátmi a ďalšími krajinami v Ázii, pretože narastá agresivita Číny v regióne a nepredvídateľná je aj Severná Kórea.