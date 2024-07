Po nehode autobusu na severe Španielska hospitalizovali deväť ľudí

Madrid 16. júla (TASR) - Po dopravnej nehode autobusu v tuneli na severe Španielska hospitalizovali v utorok so zraneniami deväť ľudí, stav troch z nich je vážny. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.



V tuneli neďaleko mesta Pineda de Mar vzdialenom asi 50 kilometrov od Barcelony havaroval autobus so zamestnancami odevnej spoločnosti Inditex, v ktorom bolo v čase nehody 50 až 60 ľudí.



Záchranári po nehode uviedli, že dvoch ľudí v kritickom stave previezli do nemocnice vrtuľníkom. Ďalšieho pasažiera vo vážnom stave spolu so šiestimi ľuďmi, ktorí utrpeli menej závažné zranenia, priviezli do nemocnice v sanitkách. Viac než 30 ľudí zdravotníci ošetrili v miestnom zdravotníckom zariadení.



Na dramaticky vyzerajúcich fotografiách po nehode vidno autobus pri portáli tunela so zadnou časťou ležiacou na boku na ceste a prednou časťou vrazenou do vrchnej časti klenby. Autobus tak úplne zablokoval vstup do tunela.



Polícia v súčasnosti vyšetruje príčiny nehody. Podľa denníka La Vanguardia sa záchranné zložky domnievajú, že vodič stratil kontrolu nad vozidlom po tom, čo na autobuse praskla pneumatika.



Spoločnosť Inditex, ktorej zamestnancov autobus prevážal, sídli v Španielsku a je jedným z najväčších predajcov oblečenia na svete. Vlastní viacero odevných značiek, ako napríklad Zara, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius a iné.