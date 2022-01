Po nehode nafukovacieho hradu zomrelo len osemročné dievčatko

Madrid 5. januára (TASR) - Osemročné dievča podľahlo zraneniam, ktoré utrpelo, keď silný vietor zdvihol nafukovací hrad na trhu vo východnom Španielsku do vzduchu do výšky niekoľkých metrov. V stredu to oznámili úrady, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AP.



Zranených bolo ďalších osem detí, niektoré z nich potrebovali ošetrenie v nemocnici, uviedla španielska tlačová agentúra EFE.



Radnica mesta Mislata oznámila, že si minútou ticha uctila obeť nehody, ktorá sa stala v utorok v neskorších hodinách.



Mislata susedí s prístavným mestom Valencia, ktoré sa nachádza na východnom pobreží Španielska.



Minulý mesiac zahynulo päť detí na austrálskom ostrove Tasmánia, keď vypadli z nafukovacieho skákacieho hradu, ktorý prudký nápor vetra zdvihol až do výšky okolo desať metrov.