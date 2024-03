Po nehode v ruskej uhoľnej elektrárni v Tuve je vyše 20 zranených

Moskva 6. marca (TASR) - Vyše 20 ľudí utrpelo zranenia pri nehode v uhoľnej elektrárni v meste Šagonar v ruskej Tuvianskej republike, nazývanej aj Tuva, na juhu Sibíri. TASR stredajšiu správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



"V tejto chvíli máme identifikovaných 21 zranených," uviedol hovorca regionálnej vlády. Gubernátor Vladislav Chovalyg vyhlásil po nehode mimoriadny stav v tejto oblasti.



Dodal, že nie sú žiadni mŕtvi ani nezvestní, ale niekoľko ľudí utrpelo vážne zranenia a museli ich lietadlom previezť do nemocnice.



V meste Šagonar, ktoré má 12.000 obyvateľov, aj napriek mrazom prerušili po nehode dodávky elektriny.



Podľa správ médií vypukol z nevysvetlených dôvodov požiar, ktorý viedol k výbuchu. Tepelnú elektráreň vážne poškodil. Nehoda je jednou z celej série závažných porúch v mestskej infraštruktúre v Rusku.



Túto zimu hlásili rekordne vysoký počet veľkých porúch v elektrárňach po celej krajine, keď zamrzli alebo praskli okresné vykurovacie potrubia či potrubia s horúcou vodou.



Nezávislé ruské noviny Novaja gazeta zistili, že do polovice februára postihli takéto prípady tri milióny Rusov.



Môže za to nedostatočné investovanie do infraštruktúry v najväčšej krajine sveta, ktorá tento rok investuje približne tretinu svojho rozpočtu do armády, keďže vedie vojnu proti Ukrajine.