Po nepokojoch vo Washingtone odstupuje aj ministerka školstva USA

Washington 8. januára (TASR) – Americká ministerka školstva Betsy DeVosová v piatok oznámila, že podáva demisiu.



Ako informoval denník Wall Street Journal, ministerka v liste prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi napísala, že zlomovým bodom pre jej rozhodovanie bol stredajší útok demonštrantov na Kapitol.



Vo štvrtok oznámila svoj odchod z funkcie ministerky dopravy aj Elaine Chaová. Jej odstúpenie nadobudne účinnosť od pondelka 11. januára.



Obe političky sú najvyššie postavenými členmi administratívy prezidenta Trumpa, ktorí rezignovali na protest proti nepokojom vyvolaným v stredu Trumpovými prívržencami v sídle Kongresu vo Washingtone.



Dav vtedy násilím vtrhol do Kapitolu, sídla Kongresu, a zahynuli štyria ľudia, pripomenula tlačová agentúra AP.



DeVosová v liste Trumpovi vysvetlila, že „takéto (násilné) správanie je pre našu krajinu neslýchané. Niet pochybností o tom, aký vplyv na situáciu mala vaša rétorika. Pre mňa to bol bod zlomu".



Uviedla, že Trumpova administratíva teraz „mala vyzdvihnúť a osláviť veľa (svojich) úspechov" vykonaných v mene amerického ľudu. „Namiesto toho je pred nami upratovanie neporiadku spôsobeného násilnými demonštrantmi, ktorí prepadli Kapitol."



„Deti sú vnímavé a všetko to (dianie) sledujú a učia sa od nás, preto máme morálnu povinnosť uplatňovať svoj zdravý úsudok a svojím konaním slúžiť ako príklad," poznamenala DeVosová. „Od nás musia dozvedieť, že Amerika je väčšia ako to, čo sa stalo včera (v Kapitole)."



DeVosovej list Trumpovi v piatok zverejnili viaceré americké médiá.



Ďalšími úradníkmi Trumpovej administratívy, ktorí odstúpili v dôsledku nepokojov vo Washingtone, sú úradujúci predseda Rady ekonomických poradcov Tyler Goodspeed, zástupca poradcu pre národnú bezpečnosť Matt Pottinger a Trumpov osobitný vyslanec v Severnom Írsku Mick Mulvaney, ktorý kedysi pôsobil ako vedúci kancelárie Bieleho domu.



K nepokojom v Kapitole došlo totiž po tom, čo sa Trump prihovoril veľkému zhromaždeniu ľudí vo Washingtone a opakoval obvinenia, že novembrové voľby prehral v dôsledku volebných podvodov, ale tvrdenia nepodložil dôkazmi. Dav vtrhol do budovy Kongresu, keď zákonodarcovia pracovali na potvrdení hlasov Zboru voliteľov odovzdaných vo voľbách a mali spečatiť víťazstvo Joea Bidena.



Mulvaney pre agentúru AFP uviedol, že v stredu neskoro večer zatelefonoval ministrovi zahraničných vecí Mikeovi Pompeovi a oznámil mu, že odstupuje. Ako vedúci kancelárie Bieleho domu pracoval od januára 2019 do marca 2020.



„Tí, čo sa rozhodli zostať, a s niektorými som sa rozprával, to robia preto, lebo majú obavy, že prezident môže namiesto nich dosadiť niekoho horšieho," dodal Mulvaney.