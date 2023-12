Po neúmyselnom zabití zajatcov majú byť izraelskí vojaci ostražití

Tel Aviv 16. decembra (TASR) - Po neúmyselnom zabití troch rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy boli izraelským vojaci vyzvaní, aby boli "mimoriadne ostražití a vykonávali dodatočnú bezpečnostnú kontrolu" pri bojových operáciách. Pre televíziu CNN to povedal hovorca izraelských obranných síl (IDF) Jonathan Conricus, informuje v sobotu agentúra DPA.



Izraelská armáda ešte v piatok večer priznala, že počas bojov v Šadžájji - jednej zo štvrti mesta Gaza - zastrelila troch rukojemníkov, ktorých omylom identifikovala ako "hrozbu".



Conricus uviedol, že IDF stále preverujú, ako k tragickému incidentu došlo. Zároveň podotkol, že militanti z palestínskeho hnutia Hamas majú vo zvyku chodiť v civilnom oblečení, čo podľa neho "vytvára veľmi dynamické a náročné bojové prostredie".



"Našim vojakom sme povedali, aby boli pri stretnutí s ľuďmi v civilnom oblečení mimoriadne ostražití," povedal Conricus.



Jedným dychom dodal, že ani takáto nešťastná udalosť "neochromí naše odhodlanie a neodkloní nás od cieľa, ktorý je jasný - zlikvidovať Hamas."



Hamas zajal počas útoku na Izrael zo 7. októbra približne 250 rukojemníkov, ktorých uniesol do Pásma Gazy. Na izraelskom území zároveň vtedy palestínski militanti zabili okolo 1200 ľudí, a to prevažne civilistov.



Tento útok vyvolal masívnu odvetnú reakciu Izraela a vojnu v Pásme Gazy, počas ktorej podľa palestínskych úradov zahynulo viac než 18.700 ľudí, najmä civilistov. Podľa izraelskej armády Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov alebo do ich okolia a palestínskych civilistov tak zneužíva ako ľudské štíty. Hamas to popiera.



Izraelská armáda opakovane deklaruje, že jedným z hlavných vojenských cieľov ofenzívy v pobrežnej enkláve je oslobodiť všetkých rukojemníkov.