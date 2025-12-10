< sekcia Zahraničie
Po neúspešnom prevrate v Benine poskytli vojakom podporu Francúzi
Nedeľný pokus o prevrat prišiel po vlne vojenských prevratov v západnej Afrike. Tieto prevraty výrazne oslabili vplyv a prítomnosť Francúzska v jeho bývalých kolóniách.
Autor TASR
Cotonou 10. decembra (TASR) - Francúzske špeciálne jednotky poskytli podporu beninským vojakom, ktorí cez víkend potlačili pokus o prevrat, povedal v stredu agentúre AFP veliteľ Republikánskej gardy tejto západoafrickej krajiny, píše TASR.
Dieudonne Djimon Tevoedjre uviedol, že beninské jednotky boli „naozaj statočné a celý deň čelili nepriateľovi“ v reakcii na nedeľný neúspešný pokus o prevrat, ktorý si vyžiadal niekoľko obetí na životoch.
V nedeľu ráno vojaci vystupujúci pod názvom Výbor za obnovu obsadili budovu štátnej televízie, kde pod vedením podplukovníka Pascala Tigriho ôsmi vojaci v živom vysielaní oznámili zosadenie prezidenta Patricea Talona, rozpustenie vlády a pozastavenie fungovania štátnych inštitúcií.
Do nedeľného popoludnia beninská armáda za podpory vzdušných a pozemných síl Nigérie puč potlačila a zaútočila na utekajúcich vzbúrencov.
„Francúzske špeciálne jednotky boli vyslané z Abidžanu (mesto ležiace na Pobreží slonoviny, pozn. TASR) a nasadené na vyčistenie terénu po tom, ako beninská armáda vykonala svoju prácu,“ dodal veliteľ v telefonickom rozhovore.
Úrad francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v utorok oznámil, že podporil beninské orgány v rámci regionálnych snáh, ktoré zahŕňali aj podporu vzdušných a pozemných síl Nigérie proti pučistom. Macronov poradca uviedol, že Francúzsko poskytlo armáde „dozor, pozorovanie a logistickú podporu“ na žiadosť vlády, bez toho, aby potvrdil alebo poprel prítomnosť francúzskych vojakov.
