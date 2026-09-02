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Po nezvestných z potopeného trajektu pri Cypre pátrajú drony
Trajekt s 267 ľuďmi na palube sa krátko po odplávaní z prístavného mesta Girne (grécky Keryneia) na severnom pobreží Cypru prevrátil.
Autor TASR
Ankara 2. septembra (TASR) - Už druhé plavidlo tureckého námorníctva vybavené diaľkovo ovládaným podvodným dronom dorazilo k osobnému trajektu, ktorý sa v nedeľu prevrátil pri pobreží severného Cypru, uviedli v stredu úrady s tým, že naďalej pokračujú v úsilí nájsť 20 nezvestných. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Trajekt s 267 ľuďmi na palube sa krátko po odplávaní z prístavného mesta Girne (grécky Keryneia) na severnom pobreží Cypru prevrátil. Pri nešťastí zahynulo osem ľudí, ktorí boli občanmi Turecka. Ďalších 20 osôb je nezvestných. Osemnásti z nich sú Turci, zatiaľ čo zvyšní dvaja pochádzajú zo severného Cypru.
V utorok sa k záchrannej operácii pripojila špecializovaná turecká loď – vybavená podvodným dronom schopným zostúpiť do hĺbky 1000 metrov – a v stredu na miesto dorazila druhá loď.
„Dostali sa k (potopenému) plavidlu,“ uviedol v stredu prezident odštiepeneckej Severocyperskej tureckej republiky Tufan Erhürman.
„Prieskumné a pátracie operácie prebiehajú nepretržite 24 hodín denne a budú pokračovať bez prerušenia,“ dodal.
Predseda vlády Severocyperskej tureckej republiky Ünal Üstel uviedol, že všetci nezvestní sa pravdepodobne nachádzajú na trajekte, ktorý sa potopil do hĺbky viac ako 500 metrov.
„Pátracie operácie pokračujú po 20 nezvestných osobách, o ktorých sa domnievame, že sa nachádzajú na lodi,“ povedal novinárom v prístave.
Polícia medzičasom zadržala kapitána trajektu a ďalších 15 ľudí. Deväť z nich v pondelok predstúpilo pred súd v Girne, kde sú obvinení z usmrtenia z nedbanlivosti.
Niekoľko preživších z trajektu, francúzskeho katamaránu Filo Jet, uviedlo, že krátko pred prevrátením začuli z prednej časti plavidla výbuch.
Kapitán a členovia posádky na pondelkovom pojednávaní podľa tureckej štátnej agentúry Anadolu uviedli, že prednú časť lode poškodila sila vĺn. Súd nariadil, aby kapitán a ďalších osem osôb zostali vo väzbe.
Cyprus je rozdelený od roku 1974, keď Turecko v reakcii na prevrat podporovaný Aténami, ktorého cieľom bolo zjednotenie ostrova s Gréckom, napadlo a obsadilo jeho severnú tretinu.
Na ostrove sa dnes nachádza Severocyperská turecká republika, ktorá v roku 1983 vyhlásila nezávislosť, no uznáva ju iba Turecko. Na juhu je Cyperská republika, ktorá je členskou krajinou Európskej únie.
Trajekt s 267 ľuďmi na palube sa krátko po odplávaní z prístavného mesta Girne (grécky Keryneia) na severnom pobreží Cypru prevrátil. Pri nešťastí zahynulo osem ľudí, ktorí boli občanmi Turecka. Ďalších 20 osôb je nezvestných. Osemnásti z nich sú Turci, zatiaľ čo zvyšní dvaja pochádzajú zo severného Cypru.
V utorok sa k záchrannej operácii pripojila špecializovaná turecká loď – vybavená podvodným dronom schopným zostúpiť do hĺbky 1000 metrov – a v stredu na miesto dorazila druhá loď.
„Dostali sa k (potopenému) plavidlu,“ uviedol v stredu prezident odštiepeneckej Severocyperskej tureckej republiky Tufan Erhürman.
„Prieskumné a pátracie operácie prebiehajú nepretržite 24 hodín denne a budú pokračovať bez prerušenia,“ dodal.
Predseda vlády Severocyperskej tureckej republiky Ünal Üstel uviedol, že všetci nezvestní sa pravdepodobne nachádzajú na trajekte, ktorý sa potopil do hĺbky viac ako 500 metrov.
„Pátracie operácie pokračujú po 20 nezvestných osobách, o ktorých sa domnievame, že sa nachádzajú na lodi,“ povedal novinárom v prístave.
Polícia medzičasom zadržala kapitána trajektu a ďalších 15 ľudí. Deväť z nich v pondelok predstúpilo pred súd v Girne, kde sú obvinení z usmrtenia z nedbanlivosti.
Niekoľko preživších z trajektu, francúzskeho katamaránu Filo Jet, uviedlo, že krátko pred prevrátením začuli z prednej časti plavidla výbuch.
Kapitán a členovia posádky na pondelkovom pojednávaní podľa tureckej štátnej agentúry Anadolu uviedli, že prednú časť lode poškodila sila vĺn. Súd nariadil, aby kapitán a ďalších osem osôb zostali vo väzbe.
Cyprus je rozdelený od roku 1974, keď Turecko v reakcii na prevrat podporovaný Aténami, ktorého cieľom bolo zjednotenie ostrova s Gréckom, napadlo a obsadilo jeho severnú tretinu.
Na ostrove sa dnes nachádza Severocyperská turecká republika, ktorá v roku 1983 vyhlásila nezávislosť, no uznáva ju iba Turecko. Na juhu je Cyperská republika, ktorá je členskou krajinou Európskej únie.