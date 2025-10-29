< sekcia Zahraničie
Po ničivých dažďoch vo Vietname hlásia najmenej deväť obetí
Minimálne päť ľudí je stále nezvestných.
Autor TASR
Hanoj 29. októbra (TASR) - Záplavy spôsobené rekordne silnými dažďami si v strednom Vietname vyžiadali najmenej deväť obetí, oznámila v stredu tamojšia vláda. Minimálne päť ľudí je stále nezvestných, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Podľa vládneho vyhlásenia bolo šesť obetí zaznamenaných v mestách Danang a Hoi An, ktoré patria medzi najnavštevovanejšie turistické destinácie krajiny. Silno zasiahnuté je aj mesto Hue, kde od nedeľného večera napadlo za 24 hodín približne 1,7 metra zrážok – ide o nový národný rekord.
V Danangu dosiahli vodné nádrže maximálne kapacity a hladiny riek naďalej stúpajú. „Rozsiahle záplavy pokračujú v nížinách a mestských oblastiach, pričom v horských regiónoch Danangu hrozia zosuvy pôdy a prívalové povodne,“ uviedla vláda vo vyhlásení.
Záplavy zasiahli viac než 103.000 domov. Fotografie zverejnené vo vietnamských médiách ukazujú, že veľká časť Hoi Anu zostáva pod vodou, pričom niektoré domy sú zaplavené až po strechy.
Niekoľko zosuvov pôdy v krajine prerušilo dopravu a poškodilo elektrické vedenia. Štátna železničná spoločnosť zatiaľ neobnovila prevádzku medzi Hanojom a Hočiminovým Mestom, ktorá bola prerušená v utorok.
Podľa meteorológov majú silné dažde v strednom Vietname pokračovať aj v nasledujúcich dňoch. V niektorých oblastiach môže do štvrtkového večera spadnúť ďalších 400 milimetrov zrážok.
Vietnam pravidelne trápia smrteľné búrky a záplavy, ktoré spôsobujú rozsiahle škody na majetku, najmä počas sezóny dažďov od júna do októbra.
