Po nočných protestoch v Gruzínsku hospitalizovali 15 ľudí

Tbilisi 4. decembra (TASR) - Najmenej 15 ľudí hospitalizovali v Gruzínsku po nočnom policajnom zásahu proti demonštrantom protestujúcim proti rozhodnutiu vlády odložiť prístupové rokovania o vstupe do Európskej únie, píše TASR na základe stredajšej správy agentúry AFP.



Polícia v stredu nadránom rozohnala demonštrantov spred parlamentu v centre Tbilisi pomocou slzotvorného plynu a vodných diel. Následne prenasledovala unikajúcich demonštrantov po gruzínskej metropole, pričom niekoľko z nich aj zadržala.



Gruzínske ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že medzi hospitalizovanými bolo 11 demonštrantov, traja novinári a jeden policajt. "Na mieste bola poskytnutá lekárska pomoc desiatkam osôb vrátane zástupcov médií a príslušníkov bezpečnostných zložiek," dodalo.



Policajné zložky v krajine sú terčom domácej aj zahraničnej kritiky pre zaobchádzanie s protestujúcimi. Gruzínsky ombudsman Levan Ioseliani poukázal na to, že zadržaní demonštranti majú väčšinou zranenia na tvári či v oblasti hlavy, čo podľa neho naznačuje, že policajti používajú násilie ako trest. Podľa neho ide o "mučenie".



Po tom, čo protest pred parlamentom polícia rozohnala, sa demonštranti pohli k radnici vzdialenej niekoľko kilometrov na sever. Zhromaždenia tam trvalo do 8.00 h miestneho času (5.00 h SEČ). Ďalšie protesty sa majú konať v stredu večer, teda už siedmu noc po sebe.



Demonštrácie v Gruzínsku vyvolalo rozhodnutie vládnej strany Gruzínsky sen pozastaviť rokovania o vstupe krajiny do Európskej únie až do roku 2028. Protestujúci vnímajú tento krok ako zradu a zdôrazňujú, že úsilie o vstup do EÚ je zakotvené v ústave a podporuje ho 80 percent obyvateľov.



Premiér Irakli Kobachidze vylúčil akékoľvek rozhovory s opozíciou a tiež vyjadril odhodlanie potrestať svojich oponentov a štátnych zamestnancov, ktorí sa pridajú k protestujúcim. Reagoval tak na rezignáciu viacerých veľvyslancov či námestníka ministerky zahraničných vecí Tejmuraza Džandžaliu, ale aj otvorený list proti rozhodnutiu Gruzínskeho sna, ktorý podpísali stovky štátnych zamestnancov.



Podľa gruzínskeho ministerstva vnútra polícia za posledný týždeň zadržala 293 ľudí. Pri zásahoch sa zranilo 143 policajtov.