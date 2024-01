Po novej erupcii sopky v Indonézii platí najvyšší stupeň výstrahy

Jakarta 10. januára (TASR) - Indonézske úrady vyhlásili v stredu najvyšší stupeň výstrahy po ďalšej erupcii sopky Lewotobi na ostrove Flores. Oblak vulkanického popola vystúpil až do výšky dvoch kilometrov, informuje agentúra AFP.



Sopka sa prebudila 23. decembra po takmer 20 ročnej nečinnosti. Po druhej erupcii zo začiatku januára bol vyhlásený druhý najvyšší stupeň výstrahy a úrady evakuovali do bezpečia približne 1200 ľudí.



Stredajšia erupcia si vynútila ďalší príkaz na evakuáciu obyvateľov z bezprostredného okolia sopky. "Vyzývame na okamžitú evakuáciu miestnych komunít na miesta, kde ich nebude ohrozovať horúci popol," povedal pre AFP predstaviteľ miestnej správy. V dvoch evakuačných centrách sa v súčasnosti nachádza okolo 5000 ľudí.



Zároveň bol vyhlásený zákaz vstupu do zóny v okruhu štyri až päť kilometrov od krátera. Ľudia v širšom okolí by mali nosiť ochranné masky, aby si chránili dýchacie cesty pred škodlivými účinkami popola.



Sopka má dva vrcholy, známe ako Lewotobi Lakilaki a Lewotobi Perempuan, aktívnym vulkánom je prvý z nich. Ide o jednu zo 127 aktívnych sopiek v Indonézii s intenzívnou seizmickou činnosťou.



Druhý najvyšší stupeň výstrahy od utorka platí aj na sopke Marapi na ostrove Sumatra. Decembrová erupcia tohto vulkánu si vyžiadala 23 životov.