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Po objavení bomby z druhej svetovej vojny evakuujú tisíce ľudí

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Na snímke nemecké policajné autá. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Približne 13.600 obyvateľov mesta Wilhelmshaven na severe Nemecka bude musieť v utorok opustiť svoje domovy.

Autor TASR
Berlín 1. septembra (TASR) - Približne 13.600 obyvateľov mesta Wilhelmshaven na severe Nemecka bude musieť v utorok opustiť svoje domovy po tom, čo tam objavili americkú bombu z druhej svetovej vojny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Pred zneškodnením nevybuchnutej 250-kilogramovej bomby s dvoma rozbuškami musí byť evakuované obyvateľstvo v okruhu jedného kilometra od nálezu. S evakuáciou sa začne o 8.00 h a do 11.00 h musia byť vyprázdnené štvrte Südstadt a Heppens, ako aj centrum mesta. Pozastavená bude aj autobusová doprava.

Ako núdzové prístrešky budú dostupné tri športové haly. V evakuovanej zóne sa nachádzajú dve školy a päť detských jaslí. Mestský krízový tím bude spolu so záchrannými zložkami a prevádzkovateľom mestskej hromadnej dopravy koordinovať činnosť s ďalšími sociálnymi zariadeniami a posúdi, či je aj tie potrebné evakuovať.
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