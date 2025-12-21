< sekcia Zahraničie
Po obnovených bojoch v Kambodži je vysídlených viac ako 500.000 ľudí
Thajsko tvrdí, že na jeho strane bolo z dôsledku pohraničných stretov vysídlených približne 400.000 ľudí.
Autor TASR
Phnom Pénh 21. decembra (TASR) - Viac ako pol milióna ľudí v Kambodži bolo vysídlených po dvojtýždňových pohraničných stretoch so susedným Thajskom, uviedlo v nedeľu kambodžské ministerstvo vnútra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V súčasnosti vyše pol milióna Kambodžanov vrátane žien a detí trpí vážnymi ťažkosťami v dôsledku núteného vysídlenia zo svojich domovov a škôl, aby unikli pred delostreleckou paľbou, raketami a leteckým bomardovaním vykonávaným thajskými stíhačkami F-16,“ uviedlo ministerstvo vo svojom vyhlásení. Evakuovaných bolo podľa neho 518.611 osôb.
Thajsko tvrdí, že na jeho strane bolo z dôsledku pohraničných stretov vysídlených približne 400.000 ľudí.
Obnovenie bojov medzi týmito susednými krajinami si tento mesiac vyžiadalo najmenej 22 obetí v Thajsku a 19 v Kambodži.
Dlhoročný spor o hranicu medzi krajinami juhovýchodnej Ázie prerástol v júli do päťdňovej vojny. Dohodu o prímerí sprostredkovali malajzijský premiér Anwar Ibrahim a americký prezident Donald Trump, ktorý bol prítomný aj na podpísaní širšej mierovej dohody v Kuala Lumpure v októbri. Obe strany sa navzájom obviňujú z porušenia prímeria.
Európska únia, Čína, Malajzia, Spojené štáty a OSN vyzvali na prímerie. V pondelok sa v malajzijskom Kuala Lumpur uskutoční stretnutie ministrov zahraničných vecí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), ktorí budú o kríze medzi Thajskom a Kambodžou rokovať.
„V súčasnosti vyše pol milióna Kambodžanov vrátane žien a detí trpí vážnymi ťažkosťami v dôsledku núteného vysídlenia zo svojich domovov a škôl, aby unikli pred delostreleckou paľbou, raketami a leteckým bomardovaním vykonávaným thajskými stíhačkami F-16,“ uviedlo ministerstvo vo svojom vyhlásení. Evakuovaných bolo podľa neho 518.611 osôb.
Thajsko tvrdí, že na jeho strane bolo z dôsledku pohraničných stretov vysídlených približne 400.000 ľudí.
Obnovenie bojov medzi týmito susednými krajinami si tento mesiac vyžiadalo najmenej 22 obetí v Thajsku a 19 v Kambodži.
Dlhoročný spor o hranicu medzi krajinami juhovýchodnej Ázie prerástol v júli do päťdňovej vojny. Dohodu o prímerí sprostredkovali malajzijský premiér Anwar Ibrahim a americký prezident Donald Trump, ktorý bol prítomný aj na podpísaní širšej mierovej dohody v Kuala Lumpure v októbri. Obe strany sa navzájom obviňujú z porušenia prímeria.
Európska únia, Čína, Malajzia, Spojené štáty a OSN vyzvali na prímerie. V pondelok sa v malajzijskom Kuala Lumpur uskutoční stretnutie ministrov zahraničných vecí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), ktorí budú o kríze medzi Thajskom a Kambodžou rokovať.