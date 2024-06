Po odhadoch 16 z 27 členov EÚ náskok ľudovcov z EPP pretrváva

Brusel 9. júna (TASR) - V poradí tretia skupina členských krajín EÚ, pri ktorých Európsky parlament (EP) v nedeľu večer zverejnil odhad výsledkov eurovolieb potvrdila, že Európska ľudová strana (EPP) bude zrejme víťazom eurovolieb 2024. Informuje o tom spravodajca TASR z bruselského sídla EP



Tlačové oddelenie EP ponúka odhady výsledkov z členských krajín už aj podľa rozdelenia poslancov do politických frakcií europarlamentu.



Po predošlých odhadoch výsledkov volieb z Bulharska, Cypru, Dánska, Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Malty, Nemecka, Rakúska a Španielska, EP o 21.30 h zverejnil aj prognózy z Poľska, Portugalska, Rumunska a Švédska.



Spolu 53 kresiel si poľskí poslanci rozdelia najmä medzi EPP - 20 mandátov - a Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR), ktorí budú mať 19 mandátov. Liberálna skupina Obnovme Európu (RE) bude mať troch poľských poslancov, frakcia socialistov a demokratov (S&D) dvoch a deviati sú zatiaľ nezaradení.



Portugalsko svojich 21 kresiel rozdelí medzi šesť skupín - po sedem poslancov získajú EPP a S&D, po dvoch členoch budú mať skupiny RE, Ľavica aj Identita a Európa (ID) a jeden sa zaradí do frakcie Zelení/Európska slobodná aliancia (EFA).



Rumunsko má 33 poslancov, 13 z nich posilní socialistov z S&D, o 12 sa rozrastú ľudovci z EPP, dvaja smerujú k liberálom do RE, jeden ku konzervatívcom z ECR a piati sú nezaradení.



Vo Švédsku voliči podelili 21 mandátov najviac v prospech EPP a S&D, po päť poslancov, trikrát po troch pôjdu do frakcií ECR, RE a Zelení a dvaja sa priklonia k Ľavici.



Hovorca EP Jaume Duch medzitým potvrdil, že voličská účasť v priemere prekročila 51 percent, čo označil za veľmi povzbudzujúci vývoj.



Nastal aj menší posun v modelovaní zloženia frakcií 720-členného parlamentu. Po 16 krajinách bol stav nasledovný:







186 kresiel EPP;



133 kresiel SD;



82 kresiel RE;



70 kresiel ECR;



60 kresiel ID;



53 kresiel Zelení/EFA;



50 kresiel Nezaradení



50 kresiel Ostatní (bez príklonu k politickej rodine);



36 kresiel Ľavica.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)