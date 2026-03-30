Po odstránení následkov ropnej škvrny otvoria pláže Čierneho mora
V súvislosti s ropnou haváriou z decembra 2024 stále platí núdzový stav na federálnej úrovni a v ďalších postihnutých oblastiach pokračuje odstraňovanie jej následkov.
Autor TASR
Moskva 30. marca (TASR) - Ruská vláda očakáva, že v lete sa otvoria pre verejnosť pláže v okolí čiernomorského letoviska Anapa, kde sa končia práce na odstraňovaní následkov ropnej katastrofy z decembra 2024. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.
Kúpanie v okolí letoviska Anapa v Krasnodarskom kraji je zakázané po havárii ruských ropných tankerov Volgonefť-212 a Volgonefť-239. Riečne tankery počas zimnej búrky v decembri 2024 havarovali v Kerčskom prielive medzi Azovským a Čiernym morom. Do mora unikli stovky ton ťažkého vykurovacieho oleja - mazutu.
Volgonefť-239 uviazol na brehu, neskôr bol vyprázdnený a zošrotovaný. Volgonefť-212 sa potopil a ešte dlho z neho unikali ropné látky.
Podpredseda vlády Vitalij Saveľev uviedol, že z pláží a okolitých vôd bolo odstránených viac ako 90 percent uniknutého mazutu a satelitné snímkovanie od začiatku tohto roka nezaznamenalo v Čiernom mori žiadne nové ropné škvrny.
Saveľev uviedol, že technické posádky ešte použijú čerpadlá na odsatie paliva z vraku, ktorý sa potopil. To by sa malo skončiť do konca mája.
„Ak všetko pôjde podľa plánu, otvoríme pláže pre našich občanov do 1. júna,“ povedal Saveľev počas zasadnutia federálnej vládnej komisie pre dohľad nad čistiacimi prácami. Úrady budú počas celého leta naďalej monitorovať úroveň ropného znečistenia, aby neboli ohrození návštevníci pláží.
Ruská agentúra pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov (Rospotrebnador) už označila za bezpečné osem kamienkových pláží v Krasnodarskom kraji. Stále sa nerozhodlo o sprístupnení približne 40 kilometrov piesočnatého pobrežia v okolí letoviska Anapa, kde sa nachádza väčšina hotelov a dovolenkových rezortov.
