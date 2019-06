Odstúpenie Nahlesovej, Merkelová si želá pokračovanie veľkej koalíci

Andrea Nahlesová v nedeľu neočakávane oznámila, že sa vzdáva funkcie predsedníčky Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD).

Berlín 2. júna (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová si želá pokračovanie súčasnej vlády aj po nedeľňajšom odstúpení predsedníčky koaličných sociálnych demokratov Andrey Nahlesovej, informovala agentúra DPA.



"Budeme pokračovať v práci vo vláde so všetkou vážnosťou. A predovšetkým s veľkým pocitom zodpovednosti," vyhlásila Merkelová.



Súčasná veľká koalícia, ktorú jej konzervatívny blok CDU/CSU vytvoril so sociálnymi demokratmi, ešte musí podľa kancelárky dokončiť množstvo rozpracovaných vecí, v domácej i v zahraničnej politike. "A s vedomím toho budeme pokračovať v práci," zdôraznila.



Andrea Nahlesová v nedeľu neočakávane oznámila, že sa vzdáva funkcie predsedníčky Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD). Urobila tak po tom, ako SPD zaznamenala doposiaľ najhorší výsledok v minulotýždňových voľbách do Európskeho parlamentu, keď skončila až na treťom mieste, za vládnucimi kresťanskými demokratmi a zelenými.



Nahlesovej rozhodnutie môže mať podľa pozorovateľov dôsledky aj pre budúcnosť nemeckej vládnej koalície.



Annegret Krampová-Karrenbauerová, ktorá vlani nahradila Merkelovú na čele CDU, za tejto situácie apelovala na sociálnych demokratov, aby neohrozili stabilitu vlády. Vyjadrila pritom presvedčenie, že SPD nájde náhradu za Nahlesovú čo najskôr, aby nebolo narušené fungovanie veľkej koalície vytvorenej po voľbách v roku 2017.



Zachovanie súčasnej vlády si želá aj tretia koaličná strana, bavorská CDU. "Očakávame, že SPD prispeje k tomu, že sa v Nemecku udrží stabilná vláda," uviedol šéf CDU Markus Söder.



Štyridsaťosemročná Nahlesová bola prvou líderkou SPD v jej takmer 155-ročnej histórii v apríli 2018. Oficiálne svoje rozhodnutie oznámi výkonnému výboru svojej strany v pondelok. Vedenie SPD v týchto dňoch mimoriadne rokuje v Berlíne, pričom hodnotí výsledok strany v eurovoľbách.