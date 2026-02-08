< sekcia Zahraničie
Po odstúpení prechodnej rady sa kríza na Haiti vyostruje
Podľa Organizácie Spojených národov bolo od roku 2022 zabitých približne 16.000 ľudí a 1,5 milióna Haiťanov bolo vysídlených.
Autor TASR
Port-au-Prince 7. februára (TASR) - Po vypršaní mandátu prechodnej prezidentskej rady sa prehlbuje politická kríza na Haiti, pretože rade zriadenej v apríli 2024 sa nepodarilo stabilizovať bezpečnostnú situáciu ani pripraviť podmienky pre usporiadanie volieb. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
„Jasne a s pocitom zodpovednosti dnes uznávam, že napriek neustálym snahám, obetiam a neprestajnej ochote konať v najlepšom záujme národa sa stanovené ciele nepodarilo úplne dosiahnuť,“ napísal člen rady Emmanuel Vertilaire v príspevku na sieti X.
Rada sa v januári pokúsila odvolať premiéra Alixa Didiera Fils-Aimého z funkcie. Washington však podporil tohto lídra a vyslal na Haiti torpédoborec a dve lode pobrežnej stráže, ktoré teraz krúžia v blízkosti hlavného mesta Port-au-Prince.
„Prítomnosť námorníctva sa javí ako najnovší dôkaz ochoty Washingtonu použiť hrozbu sily na ovplyvnenie politiky na západnej pologuli,“ napísal vo svojej analýze Diego Da Rin, analytik výskumného ústavu International Crisis Group.
V krajine sa od roku 2016 nekonali voľby a veľkú časť hlavného mesta Port-au-Prince ovládajú zločinecké gangy. Násilie a chaos sa zhoršili po zavraždení prezidenta Jovenela Moiseho v jeho rezidencii v roku 2021. Haiti nemá prezidenta, parlament ani riadneho premiéra.
