Po odsúdení aktivistu vyšli do ulíc v Tbilisi tisíce ľudí

Tbilisi 13. júna (TASR) - Tisíce ľudí vyšli vo štvrtok večer do ulíc gruzínskeho hlavného mesta Tbilisi na protest proti rozhodnutiu súdu, ktorý poslal 21-ročného aktivistu Mateho Devidzeho na 4,5 roka do väzenia za útok na policajtov, ktorého sa údajne dopustil počas protivládnych protestoch. Agentúry AFP označila štvrtkový protest za najväčší za ostatné mesiace, píše TASR.



Aktivistu a hudobníka Devidzeho zadržali v novembri 2024 počas zhromaždenia, ktorého účastníci žiadali nové parlamentné voľby. Táto demonštrácia sa konala ešte pred tým, ako gruzínsky premiér Irakli Kobachidze oznámil pozastavenie rokovaní o vstupe Gruzínska do EÚ, čo v krajine následne vyvolalo ešte masovejšie protesty.



Devidzeho vo štvrtok odsúdil mestský súd v Tbilisi. Do ulíc metropoly následne vyšli tisícky demonštrantov volajúcich po jeho oslobodení. „V žiadnom prípade nezostaneme doma, keď budú zatvárať politických väzňov... Nebudeme sa len tak prizerať, ako robia z Gruzínska diktatúru,“ povedal AFP 20-ročný študent Gio.



Prokuratúra na súde tvrdila, že Devidze zranil palicou troch policajtov, ktorí zasahovali proti demonštrantom.



Devidze to poprel a povedal, že sa na protestoch sa zúčastnil, „aby pokojne vyjadril nesúhlas s odklonom (Gruzínska) od smerovania k EÚ“. Sudcu zároveň obvinil z toho, že je vykonávateľom vládnych „rozkazov“ a poukázal na to, že doteraz nikto nebol braný na zodpovednosť za bitie novinárov a demonštrantov, ku ktorému na protestoch dochádzalo. Celé pojednávanie označil za nespravodlivé a súdnu sieň opustil ešte pred vynesením rozsudku. Jeho obhajcovia spochybnili dôveryhodnosť svedectiev policajtov.



Na záverečnom pojednávaní bola aj gruzínska exprezidentka Salome Zurabišviliová, ktorá rozsudok označila za „hanebný“ a za „paródiu na spravodlivosť“. Devidzeho priaznivci a príbuzní sa po vynesení rozsudku rozplakali.



Tento súdny proces je súčasťou série súdnych konaní proti opozičným lídrom a aktivistom. Rozsudky nad ďalšími obvinenými sa očakávajú v nasledujúcich týždňoch.



Protesty v Gruzínsku prebiehajú nepretržite už 197 dní. Účasť na nich sa však znížila z počiatočných desiatok tisíc na niekoľko stoviek demonštrantov denne. Mnohým z nich boli policajtmi opakovane uložené vysoké pokuty za účasť na protivládnej akcii. Štvrtkový protest však AFP označila za najväčší za ostatné mesiace.



V prvých týždňoch protestov polícia proti demonštrantom často používala slzotvorný plyn a vodné delá a zadržala stovky ľudí, pripomenula AFP. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International a úrad ombudsmana pre ľudské práva obvinili bezpečnostné zložky aj z „mučenia“ zadržaných.