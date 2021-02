Po odtrhnutí časti ľadovca je najmenej 15 mŕtvych a 160 nezvestných

Naí Dillí 8. februára (TASR) - Najmenej 15 ľudí zahynulo a viac ako 160 ďalších je nezvestných v dôsledku záplav v Indii, ktoré v nedeľu na severe Indie spôsobilo zrútenie časti ľadovca a následná lavína. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.



Nešťastie sa stalo v nedeľu ráno v okrese Chamoli v Himalájach v severoindickom štáte Uttarákhand, v nadmorskej výške približne 2000 metrov. Lavína spadla do rieky a spôsobila bleskové záplavy, ktoré zmietli vodné elektrárne a mosty.



Pri záchranných akciách, ktoré pokračovali celú noc na pondelok, bolo na rôznych miestach nájdených 15 tiel, uviedla okresná polícia. Väčšinu obetí alebo nezvestných tvorili pracovníci spomínaných vodných elektrární.



Záplavová voda unášajúca kusy ľadovca z lavíny poškodila dve vodné elektrárne a päť mostov na riečnom systéme Alaknanda, zmietla aj cesty, píše DPA. Úrady mu evakuovať dediny v oblasti. Rieka Alaknanda tečie z Himalájí a vlieva sa do rieky Ganga.



Po tragédii bolo celkovo nezvestných 202 ľudí; úrady však 25 osôb zachránili, povedal šéf štátnej polície Ašok Kumar novinárom.



Dodal, že záchranné práce pokračujú a záchranári sa snažili vyslobodiť 30 zamestnancov uviaznutých v tuneli jednej z elektrární.



Do rozsiahlej záchrannej operácie boli povolané celoštátne aj štátne zásahové skupiny, tímy z indicko-tibetskej pohraničnej polície (ITBP), armáda a potápači z námorných síl.



"V nedeľu sme zachránili 12 pracovníkov z iného tunela," oznámil hovorca (ITBP) Vivek Pandey. Podľa jeho slov najväčšie problémy robia záchranárom členitý terén, nízke teploty, bahno a trosky v tuneli.



Hornatý terén a zhoršovanie životného prostredia v tejto oblasti spôsobujú, že je náchylná na prírodné pohromy, vysvetlili odborníci. Štát Uttarákhand postihli v roku 2013 najsilnejšie monzúnové dažde a zosuvy pôdy za takmer 90 rokov a vyžiadali si vyše 6000 mŕtvych.