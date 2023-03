Po odvolaní ministra obrany protestovali v Izraeli tisíce ľudí

Jeruzalem 27. marca (TASR) — V reakcii na odvolanie izraelského ministra obrany Joava Galanta premiérom Benjaminom Netanjahuom sa v nedeľu večer vo viacerých izraelských mestách konali spontánne masové demonštrácie. Informujú o tom denník Haarec a televízia Sky News.



Davy ľudí s izraelskými zástavami demonštrovali podľa polície na viac ako 150 miestach vrátane Tel Avivu, Jeruzalema, Beerševy a Haify, kde zablokovali cesty a križovatky.



Stovky demonštrantov prišli aj k Netanjahuovej rezidencii v Jeruzaleme, kde sa pokúsili preraziť barikády. Polícia proti nim nasadila vodné delo.



Izraelský expremiér Naftali Bennett vyzval Netanjahua, aby zrušil odvolanie ministra obrany. Krajina podľa neho čelí "najväčšej hrozbe od jomkipurskej vojny". Apeloval tiež na všetkých demonštrantov a občanov Izraela, aby svoju nespokojnosť dávali najavo bez násilia.



Rezignáciou z funkcie reagoval na odvolanie Joava Galanta izraelský generálny konzul v New Yorku Asaf Zamir. Týmto krokom chce bojovať "za to, čo je správne a za hodnoty demokracie", v ktoré verí.



Opozičný líder Jair Lapid na Twitteri uviedol, že Netanjahu sa stal "hrozbou pre bezpečnosť Izraela".



Izraelské univerzity v nedeľu oznámili, že na protest proti presadzovaniu reformy justície Netanjahuovou vládou vstupujú do neobmedzeného štrajku.



Odvolaný minister Gallant, ktorý je členom Netanjahuovej pravicovej strany Likud, vyzval v sobotu na zastavenie procesu schvaľovanie reformy justície. Tá by dala vláde väčšie právomoci pri menovaní sudcov, vrátane najvyššieho súdu, a zároveň by boli oklieštené možnosti tohto orgánu vetovať zákony.



Vláda kritizuje najvyšší súd z nadmerného zasahovania do politických rozhodnutí. V prípade schválenia reformy by parlament mohol zrušiť jeho rozhodnutia jednoduchou väčšinou hlasov.



Pred ohrozením bezpečnosti Izraela varovali aj náčelník generálneho štábu armády a šéf tajnej služby Šin Bet. Do protestného štrajku vstúpili stovky záložníkov, čo ohrozuje reakcieschopnosť ozbrojených síl.