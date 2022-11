Po ostreľovaní elektrinu nemá 70 percent Kyjeva.Vodu má len časť mesta

Kyjev 24. novembra (TASR) - Po stredajšej vlne útokov na Ukrajinu je bez dodávok elektriny ešte stále 70 percent územia Kyjeva, uviedol vo štvrtok tamojší primátor Vitalij Kličko.



Ako informovala britská stanica BBC, dodávky vody v Kyjeve boli zatiaľ obnovené len na ľavom brehu rieky Dneper. Situácia na pravom brehu by sa mala vrátiť do normálu v priebehu dopoludnia.



Vo svojom statuse na platforme Telegram Kličko Kyjevčanov ubezpečil, že energetici vyvíjajú maximálne úsilie, aby obnovili dodávky elektriny v plnom rozsahu. Aj v ich mene však obyvateľov upozornil, že to bude závisieť od obnovenia rovnováhy v energetickom systéme celej Ukrajiny.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom nočnom príhovore potvrdil, že stredajšie útoky mali najzávažnejšie dôsledky práve pre Kyjev.



Šéf civilno-vojenskej správy Kyjevskej oblasti Olexij Kuleba uviedol, že ruská armáda v stredu zasiahla niekoľko objektov tzv. kritickej infraštruktúry. Zásah dostalo aj niekoľko výškových budov na kyjevskom predmestí Vyšhorod a prevažne rodinnými domami zastavané predmestie Čabany ležiace západne od hlavného mesta.



Kuleba neskôr spresnil, že vo Vyšhorode zahynuli štyria ľudia a 27, vrátane štyroch detí, utrpelo zranenia.



V noci na štvrtok sa v New Yorku na žiadosť Kyjeva konalo mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, o ktorého zvolanie požiadal Kyjev po ďalšej mohutnej vlne raketových útokov.



Kým Zelenskyj označil tieto útoky na energetickú sieť za zločin proti ľudskosti a žiadal pre Rusko tvrdú reakciu, stály ruský predstaviteľ pri OSN Vasilij Nebenzia vo svojom príspevku uviedol, že tieto "vysoko presné údery" sa zameriavajú ú výlučne na "infraštruktúru, ktorá sa používa na zásobovanie ukrajinských jednotiek".