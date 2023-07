Po ostreľovaní raketami v Sudáne hlásia najmenej 16 mŕtvych civilistov

Chartúm 22. júla (TASR) - Najmenej 16 civilistov zahynulo pri raketovom ostreľovaní medzi sudánskymi ozbrojenými silami a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF) vo vojnou zmietanom regióne Dárfúr na západe Sudánu. V sobotu to uviedol zväz právnikov v meste Nyala. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



K ostreľovaniu došlo v piatok v meste Nyala, metropole sudánskej provincie Južný Dárfúr. Najmenej jedného človeka tam usmrtil ostreľovač, informoval zväz právnikov.



Región Dárfúr je baštou polovojenských Síl rýchlej podpory, ich boje so sudánskou armádou sa v poslednom období odohrávajú práve pri meste Nyala. Naďalej sa bojuje aj v hlavnom meste Sudánu Chartúm a jeho okolí.



Vojnu v Sudáne rozpútali v polovici apríla dvaja znepriatelení generáli - Abdal Fattáh Burhán stojaci na čele regulárnej sudánskej armády a Muhammad Hamdán Daklú, ktorý je vodcom RSF. Obaja majú svojich zástupcov v Saudskej Arábii, kde by mali prebiehať rokovania o prímerí, pripomína AFP. Vláda v Chartúme však v piatok poprela "akékoľvek informácie týkajúce sa blížiaceho sa prímeria".



Boje medzi znepriatelenými stranami vyvolal dlhotrvajúci politický pat po vojenskom prevrate v roku 2021. Od vypuknutia konfliktu boli vysídlené viac než tri milióny ľudí.



Boje si vyžiadali približne 3000 obetí na životoch. Preživší hovoria aj o sexuálnom násilí a etnicky motivovaných vraždách. OSN varovala, že v Dárfúre mohlo dôjsť aj k zločinom proti ľudskosti.