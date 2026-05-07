< sekcia Zahraničie
Po ostreľovaní ruskou armádou vznikol lesný požiar
Požiar vznikol po ruskom bombardovaní v pohraničnom pásme širokom približne päť kilometrov.
Autor TASR
Kyjev 7. mája (TASR) - Ruské útoky spôsobili v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny pri hraniciach s Ruskom rozsiahly lesný požiar. Oheň zachvátil približne 2400 hektárov lesa, uviedla ukrajinská organizácia Lesy Ukrajiny na sociálnej sieti Facebook. S odvolaním sa na spravodajský web RBK Ukrajina o tom vo štvrtok informoval denník Le Monde, píše TASR.
Požiar vznikol po ruskom bombardovaní v pohraničnom pásme širokom približne päť kilometrov, do ktorého je z bezpečnostných dôvodov dlhodobo obmedzený vstup. Ide o územie v blízkosti frontovej línie.
Podľa úradov „je kľúčové zabrániť šíreniu ohňa smerom k obývaným oblastiam v zóne bojov“. Hoci boli nasadené všetky dostupné prostriedky na hasenie, ich využitie je podľa nich výrazne obmedzené pre pokračujúcu aktivitu ruských dronov nad danou oblasťou.
Útoky na energetickú infraštruktúru, ktoré ruská armáda na Ukrajine podnikla v noci na štvrtok, opäť spôsobili výpadky v dodávkach elektriny vo viacerých regiónoch Ukrajiny: v Dnepropetrovskej, Doneckej, Záporožskej, Sumskej a Charkovskej oblasti.
Podľa ukrajinských úradov Rusko pri svojich útokoch zasahuje energetickú sieť a kritickú infraštruktúru s cieľom narušiť fungovanie štátu.
Požiar vznikol po ruskom bombardovaní v pohraničnom pásme širokom približne päť kilometrov, do ktorého je z bezpečnostných dôvodov dlhodobo obmedzený vstup. Ide o územie v blízkosti frontovej línie.
Podľa úradov „je kľúčové zabrániť šíreniu ohňa smerom k obývaným oblastiam v zóne bojov“. Hoci boli nasadené všetky dostupné prostriedky na hasenie, ich využitie je podľa nich výrazne obmedzené pre pokračujúcu aktivitu ruských dronov nad danou oblasťou.
Útoky na energetickú infraštruktúru, ktoré ruská armáda na Ukrajine podnikla v noci na štvrtok, opäť spôsobili výpadky v dodávkach elektriny vo viacerých regiónoch Ukrajiny: v Dnepropetrovskej, Doneckej, Záporožskej, Sumskej a Charkovskej oblasti.
Podľa ukrajinských úradov Rusko pri svojich útokoch zasahuje energetickú sieť a kritickú infraštruktúru s cieľom narušiť fungovanie štátu.