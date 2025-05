Po označení AfD za extrémistickú hovorí Rubio o tyranii v Nemecku

Washington 2. mája (TASR) — Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v piatok kritizoval krok nemeckej civilnej kontrarozviedky, Spolkového úradu na ochranu ústavy (BfV), ktorý označil politickú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD) za preukázateľne pravicovo extrémistickú. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.



„Nemecko práve dalo svojej tajnej službe nové právomoci na sledovanie opozície. Toto nie je demokracia – toto je skrytá tyrania,“ napísal Rubio na platforme X.



Skutočný extrémizmus podľa neho nespočíva v „obľúbenej AfD“, ktorá vo februárových voľbách skončila na druhom mieste, „ale v smrteľnej imigračnej politike establišmentu v oblasti otvorených hraníc, ktorú AfD odmieta“, pokračoval Rubio. „Nemecko by malo zmeniť kurz,“ dodal.



Na rozhodnutie BfV reagoval aj miliardár Elon Musk, ktorý pracuje aj pre administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Na sieti X napísal, že „zákaz AfD, najobľúbenejšej strany v Nemecku, by bol extrémnym útokom na demokraciu“. Musk pred voľbami opakovane podporoval AfD, čo sa v Nemecku stretlo s nevôľou.



Nie je to prvýkrát, čo sa predstavitelia Trumpovej vlády vyjadrujú k vnútropolitickému dianiu v Nemecku. Viceprezident J. D. Vance vo februári na bezpečnostnej konferencii v Mníchove povedal, že sloboda prejavu v Európe upadá, pričom menoval konkrétne Nemecko. Vance tiež kritizoval, že AfD je ostrakizovaná, vyzval na ukončenie tohto prístupu a stretol sa s jej líderkou Alice Weidelovou.